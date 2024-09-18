Ґаджети бойовиків "Хезболла" другий день поспіль вибухають у Лівані — відео
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Ґаджети бойовиків "Хезболла" другий день поспіль вибухають у Лівані — відео

Пейджери
Джерело:  The Times of Israel

У Лівані 18 вересня знову лунають вибухи. За попередніми даними, детонують пристрої бездротового зв'язку — портативні радіоприймачі та рації терористичного угруповання "Хезболла".

Головні тези:

  • У Лівані тривають вибухи гаджетів терористичного угруповання “Хезболла”, що призвело до поранень сотень людей.
  • Рації та радіоприймачі детонували на півдні Лівану та в південних передмістях Бейрута.
  • Принаймні один з вибухів трапився під час похорону, організованого “Хезболлою” для загиблих у результаті детонації пейджерів напередодні.
  • Ліван вважає, що пейджери були зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем, загинули 12 людей, в тому числі члени угруповання “Хезболла”.

У членів “Хезболли” вибухнули рації

Детонації зафіксували на півдні Лівану та в південних передмістях Бейрута.

За даними Reuters, вибухнули портативні радіоприймачі, які "Хезболла" закупила п'ять місяців тому, приблизно в той же час, що й пейджери, які вибухнули напередодні.

За даними місцевого видання Times of Israel, відомо про трьох загиблих, поранені сотні людей.

Принаймні один із вибухів стався в районі місця проведення похорону, організованого "Хезболлою" для загиблих унаслідок детонації пейджерів 17 вересня.

Похорон загиблих від детонації пейджерів бойовиків “Хезболли”

Вибухи пейджерів членів терористичної організації “Хезболла”: що відомо

17 вересня сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку.

Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем.

Загинули 12 людей, зокрема і члени угруповання "Хезболла". Також відомо про понад 2700 поранених.

Видання Reuters з посиланням на високопоставленого інформатора в ліванських органах безпеки повідомило, що спецслужба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 тис тайванських пейджерів, які замовило ліванське угруповання "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.

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