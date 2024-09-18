Ґаджети бойовиків "Хезболла" другий день поспіль вибухають у Лівані — відео

У Лівані 18 вересня знову лунають вибухи. За попередніми даними, детонують пристрої бездротового зв'язку — портативні радіоприймачі та рації терористичного угруповання "Хезболла".

У членів “Хезболли” вибухнули рації

Детонації зафіксували на півдні Лівану та в південних передмістях Бейрута.

За даними Reuters, вибухнули портативні радіоприймачі, які "Хезболла" закупила п'ять місяців тому, приблизно в той же час, що й пейджери, які вибухнули напередодні.

За даними місцевого видання Times of Israel, відомо про трьох загиблих, поранені сотні людей.

Timelapse of the last 15 minutes of the #Beirut skyline. Plumes of smokes can be seen all over the place #pager #hezbollah #israel pic.twitter.com/yh2LvD4ekO — Don't Tell Gus! (@DontTellGus) September 18, 2024

Принаймні один із вибухів стався в районі місця проведення похорону, організованого "Хезболлою" для загиблих унаслідок детонації пейджерів 17 вересня.

Похорон загиблих від детонації пейджерів бойовиків “Хезболли”

لحظة انفجار جهاز لاسلكي أثناء تشييع في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/jNYyKHhzDq — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 18, 2024

Вибухи пейджерів членів терористичної організації “Хезболла”: що відомо

17 вересня сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку.

Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем.

Загинули 12 людей, зокрема і члени угруповання "Хезболла". Також відомо про понад 2700 поранених.

Видання Reuters з посиланням на високопоставленого інформатора в ліванських органах безпеки повідомило, що спецслужба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 тис тайванських пейджерів, які замовило ліванське угруповання "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.