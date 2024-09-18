Ґаджети бойовиків "Хезболла" другий день поспіль вибухають у Лівані — відео

У Лівані 18 вересня знову лунають вибухи. За попередніми даними, детонують пристрої бездротового зв'язку — портативні радіоприймачі та рації терористичного угруповання "Хезболла".
Головні тези:
- У Лівані тривають вибухи гаджетів терористичного угруповання “Хезболла”, що призвело до поранень сотень людей.
- Рації та радіоприймачі детонували на півдні Лівану та в південних передмістях Бейрута.
- Принаймні один з вибухів трапився під час похорону, організованого “Хезболлою” для загиблих у результаті детонації пейджерів напередодні.
- Ліван вважає, що пейджери були зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем, загинули 12 людей, в тому числі члени угруповання “Хезболла”.
У членів “Хезболли” вибухнули рації
Детонації зафіксували на півдні Лівану та в південних передмістях Бейрута.
За даними Reuters, вибухнули портативні радіоприймачі, які "Хезболла" закупила п'ять місяців тому, приблизно в той же час, що й пейджери, які вибухнули напередодні.
За даними місцевого видання Times of Israel, відомо про трьох загиблих, поранені сотні людей.
Timelapse of the last 15 minutes of the #Beirut skyline. Plumes of smokes can be seen all over the place #pager #hezbollah #israel pic.twitter.com/yh2LvD4ekO— Don't Tell Gus! (@DontTellGus) September 18, 2024
Принаймні один із вибухів стався в районі місця проведення похорону, організованого "Хезболлою" для загиблих унаслідок детонації пейджерів 17 вересня.
لحظة انفجار جهاز لاسلكي أثناء تشييع في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/jNYyKHhzDq— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 18, 2024
Вибухи пейджерів членів терористичної організації “Хезболла”: що відомо
17 вересня сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку.
Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем.
Загинули 12 людей, зокрема і члени угруповання "Хезболла". Також відомо про понад 2700 поранених.
Видання Reuters з посиланням на високопоставленого інформатора в ліванських органах безпеки повідомило, що спецслужба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5 тис тайванських пейджерів, які замовило ліванське угруповання "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.
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