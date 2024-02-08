США ліквідували в Іраку командира "Хезболли"

Військові армії США атакували ударним безпілотником столицю Іраку Багдад. Їм вдалося влучити в автомобіль, де перебував командир угрупування “Катаїб Хезболла”.

Що відомо про ліквідацію командира "Хезболли"

Убитий командувач відповідав за напади на американські бази у регіоні.

Підтвердження про загибель ватажка «Катаїб Хезболли» отримали від джерел у місцевих органах безпеки та Іракських народних мобілізаційних підрозділах. Його імʼя не розголошується.

USCENTCOM Conducts Strike Killing Kata’ib Hezbollah Senior Leader



At 9:30 p.m. (Baghdad Time) February 7, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a unilateral strike in Iraq in response to the attacks on U.S. service members, killing a Kata’ib Hezbollah commander… pic.twitter.com/Zhkjimx5UG — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 7, 2024

Безпілотник вдарив по району Маштал у Багдаді, спричинивши кілька гучних вибухів. Це був точковий удар по авто, яке рухалось на жвавій вулиці, — зазначили у відомстві. Поширити

Також у повідомленні уточнили, що в результаті удару не було побічних збитків і жертв серед цивільного населення.

Атака відбулася у відповідь на нещодавні напади на військовослужбовців США в Йорданії, в результаті яких загинули троє військових.

США і надалі вживатимуть необхідних заходів для захисту нашого народу. Ми без вагань притягнемо до відповідальності всіх, хто загрожує безпеці наших сил, — йдеться у заяві. Поширити

Що цьому передувало

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена розглядала можливі варіанти відповіді на удар по американських силах в Йорданії, внаслідок якого загинули троє військовослужбовців.

Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи удар по американській базі в Йорданії із загибеллю трьох військових, підкреслив, що ця атака не залишиться без відповіді.

Іран, чий “Корпус вартових ісламської революції” має широкі звʼязки з бойовиками на Близькому Сході, звинуватив Сполучені Штати в підриві регіональної стабільності.