США ліквідували в Іраку командира "Хезболли"
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США ліквідували в Іраку командира "Хезболли"

США
Джерело:  Армія США

Військові армії США атакували ударним безпілотником столицю Іраку Багдад. Їм вдалося влучити в автомобіль, де перебував командир угрупування “Катаїб Хезболла”.

Що відомо про ліквідацію командира "Хезболли"

Убитий командувач відповідав за напади на американські бази у регіоні.

Підтвердження про загибель ватажка «Катаїб Хезболли» отримали від джерел у місцевих органах безпеки та Іракських народних мобілізаційних підрозділах. Його імʼя не розголошується.

Безпілотник вдарив по району Маштал у Багдаді, спричинивши кілька гучних вибухів. Це був точковий удар по авто, яке рухалось на жвавій вулиці, — зазначили у відомстві.

Також у повідомленні уточнили, що в результаті удару не було побічних збитків і жертв серед цивільного населення.

Атака відбулася у відповідь на нещодавні напади на військовослужбовців США в Йорданії, в результаті яких загинули троє військових.

США і надалі вживатимуть необхідних заходів для захисту нашого народу. Ми без вагань притягнемо до відповідальності всіх, хто загрожує безпеці наших сил, — йдеться у заяві.

Що цьому передувало

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена розглядала можливі варіанти відповіді на удар по американських силах в Йорданії, внаслідок якого загинули троє військовослужбовців.

Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи удар по американській базі в Йорданії із загибеллю трьох військових, підкреслив, що ця атака не залишиться без відповіді.

Іран, чий “Корпус вартових ісламської революції” має широкі звʼязки з бойовиками на Близькому Сході, звинуватив Сполучені Штати в підриві регіональної стабільності.

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