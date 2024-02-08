США ліквідували в Іраку командира "Хезболли"

Військові армії США атакували ударним безпілотником столицю Іраку Багдад. Їм вдалося влучити в автомобіль, де перебував командир угрупування “Катаїб Хезболла”.
Що відомо про ліквідацію командира "Хезболли"
Убитий командувач відповідав за напади на американські бази у регіоні.
Підтвердження про загибель ватажка «Катаїб Хезболли» отримали від джерел у місцевих органах безпеки та Іракських народних мобілізаційних підрозділах. Його імʼя не розголошується.
Також у повідомленні уточнили, що в результаті удару не було побічних збитків і жертв серед цивільного населення.
Атака відбулася у відповідь на нещодавні напади на військовослужбовців США в Йорданії, в результаті яких загинули троє військових.
Що цьому передувало
За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена розглядала можливі варіанти відповіді на удар по американських силах в Йорданії, внаслідок якого загинули троє військовослужбовців.
Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи удар по американській базі в Йорданії із загибеллю трьох військових, підкреслив, що ця атака не залишиться без відповіді.
Іран, чий “Корпус вартових ісламської революції” має широкі звʼязки з бойовиками на Близькому Сході, звинуватив Сполучені Штати в підриві регіональної стабільності.
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