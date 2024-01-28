Глава Пентагону пригрозив відповіддю за атаку на військових поблизу кордону Йорданії та Сирії

Ополченці, підтримувані Іраном, несуть відповідальність за ці безперервні напади на американські сили, і ми відповімо на них у зручний для нас час і в зручному місці. Ми з президентом не потерпимо нападів на американські війська і вживемо всіх заходів, — додав він.