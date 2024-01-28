Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін пригрозив відповіддю за атаку на військових на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.
Глава Пентагону пригрозив відповіддю за атаку на військових поблизу кордону Йорданії та Сирії
При цьому глава Пентагону наголосив, що все Міністерство оборони сумує про втрату військових.
Атака на американських військових
Сьогодні стало відомо, що на північному сході Йорданії поблизу кордону з Сирією безпілотник атакував американські війська, через що загинуло троє військових, які загинули і багато хто дістав поранення.
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