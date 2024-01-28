Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин пригрозил ответом за атаку на военных на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.
Глава Пентагона пригрозил ответом за атаку на военных вблизи границы Иордании и Сирии.
При этом глава Пентагона подчеркнул, что все Министерство обороны скорбит о потере военных.
Атака на американских военных
Сегодня стало известно, что на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией беспилотник атаковал американские войска, из-за чего погибли трое погибших и многие получили ранения.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-