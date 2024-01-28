Глава Пентагона пригрозил ответом за атаку на военных вблизи границы Иордании и Сирии.

Ополченцы, поддерживаемые Ираном, несут ответственность за эти непрерывные нападения на американские силы, и мы ответим на них в удобное для нас время и в удобном месте. Мы с президентом не потерпим нападений на американские войска и предпримем все меры, — добавил он.