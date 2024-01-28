Глава Пентагона пригрозил ответом за атаку на военных вблизи границы Иордании и Сирии
Категория
Мир
Дата публикации

Глава Пентагона пригрозил ответом за атаку на военных вблизи границы Иордании и Сирии

Минобороны США
Сша
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Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин пригрозил ответом за атаку на военных на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.

Глава Пентагона пригрозил ответом за атаку на военных вблизи границы Иордании и Сирии.

Я возмущен и глубоко расстроен гибелью трех наших американских военнослужащих и ранением других американских солдат в результате нападения минувшей ночью на силы США и коалиции, развернутые на участке на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы для работы по нанесению окончательного поражения ИГИЛ, — заявил он.

При этом глава Пентагона подчеркнул, что все Министерство обороны скорбит о потере военных.

Ополченцы, поддерживаемые Ираном, несут ответственность за эти непрерывные нападения на американские силы, и мы ответим на них в удобное для нас время и в удобном месте. Мы с президентом не потерпим нападений на американские войска и предпримем все меры, — добавил он.

Атака на американских военных

Сегодня стало известно, что на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией беспилотник атаковал американские войска, из-за чего погибли трое погибших и многие получили ранения.

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