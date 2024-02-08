США ликвидировали в Ираке командира "Хезболла"
Категория
Мир
Дата публикации

США ликвидировали в Ираке командира "Хезболла"

США
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Источник:  Армия США

Военные армии США атаковали ударным беспилотником столицу Ирака Багдад. Им удалось попасть в автомобиль, где находился командир группировки "Катаиб Хезболла".

Что известно о ликвидации командира "Хезболла"

Убитый командующий отвечал за нападения на американские базы в регионе.

Подтверждение о гибели предводителя «Катаиба Хезболла» получили от источников в местных органах безопасности и Иракских народных мобилизационных подразделениях. Его имя не разглашается.

Беспилотник ударил по району Маштал в Багдаде, вызвав несколько громких взрывов. Это был точечный удар по двигавшемуся на оживленной улице авто — отметили в ведомстве.

Также в сообщении уточнили, что в результате удара не было побочных убытков и жертв среди гражданского населения.

Атака произошла в ответ на недавние нападения на военнослужащих США в Иордании, в результате которых погибли три военных..

США и дальше будут принимать необходимые меры для защиты нашего народа. Мы без колебаний привлечем к ответственности всех, кто угрожает безопасности наших сил, говорится в заявлении.

Что этому предшествовало

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможные варианты ответа на удар по американским силам в Иордании, в результате которого погибли три военнослужащих.

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя удар по американской базе в Иордании с гибелью трех военных, подчеркнул, что эта атака не останется без ответа.

Иран, чей Корпус стражей исламской революции имеет широкие связи с боевиками на Ближнем Востоке, обвинил Соединенные Штаты в подрыве региональной стабильности.

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