США ликвидировали в Ираке командира "Хезболла"

Военные армии США атаковали ударным беспилотником столицу Ирака Багдад. Им удалось попасть в автомобиль, где находился командир группировки "Катаиб Хезболла".

Что известно о ликвидации командира "Хезболла"

Убитый командующий отвечал за нападения на американские базы в регионе.

Подтверждение о гибели предводителя «Катаиба Хезболла» получили от источников в местных органах безопасности и Иракских народных мобилизационных подразделениях. Его имя не разглашается.

USCENTCOM Conducts Strike Killing Kata’ib Hezbollah Senior Leader



At 9:30 p.m. (Baghdad Time) February 7, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a unilateral strike in Iraq in response to the attacks on U.S. service members, killing a Kata’ib Hezbollah commander… pic.twitter.com/Zhkjimx5UG — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 7, 2024

Беспилотник ударил по району Маштал в Багдаде, вызвав несколько громких взрывов. Это был точечный удар по двигавшемуся на оживленной улице авто — отметили в ведомстве. Поделиться

Также в сообщении уточнили, что в результате удара не было побочных убытков и жертв среди гражданского населения.

Атака произошла в ответ на недавние нападения на военнослужащих США в Иордании, в результате которых погибли три военных..

США и дальше будут принимать необходимые меры для защиты нашего народа. Мы без колебаний привлечем к ответственности всех, кто угрожает безопасности наших сил, говорится в заявлении. Поделиться

Что этому предшествовало

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможные варианты ответа на удар по американским силам в Иордании, в результате которого погибли три военнослужащих.

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя удар по американской базе в Иордании с гибелью трех военных, подчеркнул, что эта атака не останется без ответа.

Иран, чей Корпус стражей исламской революции имеет широкие связи с боевиками на Ближнем Востоке, обвинил Соединенные Штаты в подрыве региональной стабильности.