США ликвидировали в Ираке командира "Хезболла"

Военные армии США атаковали ударным беспилотником столицу Ирака Багдад. Им удалось попасть в автомобиль, где находился командир группировки "Катаиб Хезболла".
Что известно о ликвидации командира "Хезболла"
Убитый командующий отвечал за нападения на американские базы в регионе.
Подтверждение о гибели предводителя «Катаиба Хезболла» получили от источников в местных органах безопасности и Иракских народных мобилизационных подразделениях. Его имя не разглашается.
Также в сообщении уточнили, что в результате удара не было побочных убытков и жертв среди гражданского населения.
Атака произошла в ответ на недавние нападения на военнослужащих США в Иордании, в результате которых погибли три военных..
Что этому предшествовало
По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможные варианты ответа на удар по американским силам в Иордании, в результате которого погибли три военнослужащих.
Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя удар по американской базе в Иордании с гибелью трех военных, подчеркнул, что эта атака не останется без ответа.
Иран, чей Корпус стражей исламской революции имеет широкие связи с боевиками на Ближнем Востоке, обвинил Соединенные Штаты в подрыве региональной стабильности.
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