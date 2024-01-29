Почему США не отразили атаку беспилотника на свою базу в Иордании — данные WSJ

Военные США не смогли отбить атаку беспилотника на свою базу в Иордании из-за неразберихи – вражеский беспилотник приблизился к своей цели в то же время, когда американский беспилотник возвращался на базу.

США не сбили вражеский беспилотник

The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США пишет, что ПВО США не смогла сбить вражеский беспилотник, приведший к гибели трех американских военных.

Во время атаки на базе не могли понять, был ли беспилотник американским или враждебным.

По словам представителей США, вражеский беспилотник был запущен из Ирака боевиками ополчения, поддерживаемыми Ираном. Форпост США, Башня 22, находится в Иордании, вблизи границ Ирака и Сирии.

Представитель американского оборонного ведомства заявил в понедельник, что США еще не нашли доказательств того, что Иран руководил нападением, в результате которого погибли три американских военных и десятки других были ранены. По словам официального представителя США, беспилотник попал в жилые помещения войск, что привело к большим потерям.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США все еще работают над установлением конкретных ответственных за атаку, но считают, что преступников поддерживала Катаиб Хезболла, которая является одним из главных союзников ополчения Ирана и базируется в Ираке с силами в Сирии.

Иран отрицает всякую связь с ударом беспилотника.

Ответ США на атаку беспилотника

По словам официальных лиц, США взвешивают удары по ополченцам в Ираке и Сирии, а также в Иране. Нападение на иранскую территорию кажется менее вероятным вариантом, заявили представители США.

Помимо определения того, как ответить на атаку беспилотников, администрация также рассматривает возможность ударов по целям хуситов в ответ на их атаки на коммерческие военные корабли США.

WSJ пишет, что администрация Байдена должна нанести достаточно сильный ответ, чтобы заставить иранских союзников воздержаться от дальнейших атак на силы и интересы США, избегая при этом увязнуть в новой войне на Ближнем Востоке.