США готовятся к выводу войск из Ирака. Что происходит

27 января в Багдаде начались переговоры Ирака и представителей военной коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ) касательно пересмотра предстоящей миссии.

США хотят вывести свои войска из Ирака

Эту информацию официально подтвердил иракский премьер Мохаммеда Шеи Аль-Судани.

Несмотря на то, что Аль-Судани заявил, что хочет согласовать с США и их союзниками дату вывода их войск из Ирака, Пентагон продолжает утверждать, что эти встречи не являются переговорами о выводе американских войск.

Кроме того, сообщается, что в повестке заседаний Высшей военной комиссии США и Ирака стоят три вопроса: угроза со стороны ИГИЛ, оперативные и экологические требования и укрепление иракских сил безопасности.

После осмотра будет сформулирован конкретный график завершения военной миссии коалиции и перехода к двусторонним отношениям в сфере безопасности между Ираком, США и странами-партнерами по коалиции, – сообщают власти Ирака. Поделиться

Как в Пентагоне комментируют заявления Ирака

По словам спикера Минобороны США Сабрины Сингх, Ирак заверил Вашингтон в своей приверженности совместной работе над формированием будущего военного присутствия США и окончательного поражения ИГИЛ.

Она также подчеркнула, что эти переговоры "дадут возможность перейти к крепкому двустороннему партнерству в области безопасности между США и Ираком".

Как уже упоминалось ранее, недавно американские силы нанесли удары по трем объектам в Ираке, которые используются поддерживаемой Ираном террористической группировкой "Катаиб Хезболла" и связанными с ней группировками.

Что важно понимать, накануне в результате мощного ракетного удара по американской авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке были ранены несколько военнослужащих США.