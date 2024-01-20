Военные США получили ранения в результате нападения на базу в Ираке — Reuters

Американские военнослужащие получили легкие ранения, а сотрудник иракских сил безопасности был серьезно ранен в результате нападения на иракскую авиабазу Айн аль-Асад.
Военные США получили ранения в результате нападения на базу в Ираке
Анонимный источник сообщил, что начальные сообщения указывали на то, что база была поражена баллистическими ракетами, однако, по словам анонимного чиновника, оценка продолжается.
По данным издания, с тех пор, как в октябре началась война между Израилем и Хамасом, американские военные подвергались нападениям по меньшей мере 58 раз в Ираке и еще 83 раза в Сирии со стороны поддерживаемых Ираном боевиков, обычно с применением ракет и беспилотников одностороннего действия.
Атаки йеменских хуситов и ответ стран Запада
Йеменские хуситы с ноября 2023 года начали периодически атаковать торговые суда в Красном море с помощью дронов, а также баллистических или крылатых ракет. Первые нападения произошли после начала войны между Израилем и ХАМАСом.
Уже 12 января в ответ США и Британия ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене. Однако боевики группировки продолжили избивать по судам в Красном море и Аденском заливе.
17 января США внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций и на следующий день нанесли очередные удары по их объектам.
Президент США Джо Байден заявил о намерении продолжать удары по военным объектам хуситов в Йемене в случае последующих атак на коммерческие суда в Красном море.
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