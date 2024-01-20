Військові США отримали поранення внаслідок нападу на базу в Іраку — Reuters

Американські військовослужбовці зазнали легких поранень, а співробітник іракських сил безпеки був серйозно поранений унаслідок нападу на іракську авіабазу Айн аль-Асад.
Військові США отримали поранення внаслідок нападу на базу в Іраку
Анонімне джерело видання повідомило, що початкові повідомлення вказували на те, що база була вражена балістичними ракетами, однак, за словами анонімного чиновника, оцінка триває.
За даними видання, відтоді, як у жовтні почалася війна між Ізраїлем і Хамасом, американські військові зазнавали нападів щонайменше 58 разів в Іраку та ще 83 рази в Сирії з боку підтримуваних Іраном бойовиків, зазвичай із застосуванням ракет і безпілотників односторонньої дії.
Атаки єменських хуситів та відповідь країн Заходу
Єменські хусити з листопада 2023 року почали періодично атакувати торгові судна у Червоному морі за допомогою дронів, а також балістичних чи крилатих ракет. Перші напади стались після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом.
Вже 12 січня, у відповідь США та Британія вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені. Однак бойовики угруповання продовжили бити по суднах у Червоному морі та Аденській затоці.
17 січна США внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій й на наступний день здійснили чергові удари по їхніх об'єктах.
Президент США Джо Байден заявив про намір продовжувати удари по військових об'єктах хуситів у Ємені в разі подальших атак на комерційні судна в Червоному морі.
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