США готуються до виведення військ з Іраку. Що відбувається

27 січня у Багдаді розпочалися переговори Іраку та представників військової коаліції на чолі з США по боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІДІЛ) щодо перегляду майбутнього місії.

США хочуть вивести свої війська з Іраку

Цю інформацію офіційно підтвердив іракський прем'єр Мохаммеда Шиї Аль-Судані.

Попри те, що Аль-Судані заявив, що хоче узгодити зі США та їхніми союзниками дату виведення їхніх військ з Іраку, Пентагон продовжує стверджувати, що ці зустрічі не є переговорами про виведення американських військ з Іраку.

Окрім того, наголошується, що на порядку денному засідань Вищої військової комісії США та Іраку стоять три питання: загроза з боку ІДІЛ, оперативні та екологічні вимоги і зміцнення іракських сил безпеки.

Після огляду буде сформульовано конкретний графік завершення військової місії коаліції і переходу до двосторонніх відносин у сфері безпеки між Іраком, США і країнами-партнерами по коаліції, – повідомляє влада Іраку. Поширити

Як в Пентагоні коментують заяви Іраку

За словами речниці Міноборони США Сабріни Сінгх, Ірак запевнив Вашингтон у своїй прихильності до спільної роботи над формуванням майбутнього військової присутності США і остаточної поразки ІДІЛ.

Вона також наголосила, що ці перемовини "дадуть можливість перейти до міцного двостороннього партнерства в галузі безпеки між США і Іраком".

Як уже згадувалося раніше, нещодавно американські сили завдали ударів по трьох об’єктах в Іраку, які використовуються підтримуваним Іраном терористичним угрупуванням "Катаїб Хезболла" і пов'язаними з ним угрупованнями.

Що важливо розуміти, напередодні в результаті потужного ракетного удару по американській авіабазі Айн-аль-Асад в Іраку були поранені кілька військовослужбовців США.