Чому США не відбили атаку безпілотника на свою базу в Йорданії — дані WSJ

Військові США не змогли відбити атаку безпілотника на свою базу в Йорданії через плутанину – ворожий безпілотник наблизився до своєї цілі в той же час, коли американський безпілотник повертався на базу.

США не збили ворожий безпілотник

The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США, пише, що ППО США не змогла збити ворожий безпілотник, який призвів до загибелі трьох американських військових.

Під час атаки на базі не могли зрозуміли, чи був безпілотник американським чи ворожим.

За словами представників США, ворожий безпілотник був запущений з Іраку бойовиками ополчення, яких підтримує Іран. Форпост США, Вежа 22, знаходиться в Йорданії, поблизу кордонів Іраку та Сирії.

Представник американського оборонного відомства заявив у понеділок, що США ще не знайшли доказів того, що Іран керував нападом, у результаті якого загинули троє американських військових і десятки інших були поранені. За словами офіційного представника США, безпілотник влучив у житлові приміщення військ, що призвело до великих втрат.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США все ще працюють над встановленням конкретних відповідальних за атаку, але вважають, що злочинців підтримувала «Катаїб Хезболла», яка є одним із головних союзників ополчення Ірану та базується в Іраку з силами в Сирії.

Іран заперечує будь-який зв'язок з ударом безпілотника.

Відповідь США на атаку безпілотника

За словами офіційних осіб, США зважують удари по ополченцям в Іраку та Сирії, а також в Ірані. Напад на іранську територію видається менш імовірним варіантом, заявили представники США.

На додаток до визначення того, як відповісти на атаку безпілотників, адміністрація також розглядає можливість ударів по цілях хуситів у відповідь на їхні атаки на комерційні військові кораблі США.

WSJ пише, що адміністрація Байдена має завдати достатньо сильну відповідь, щоб змусити іранських союзників утриматися від подальших атак на сили та інтереси США, уникаючи при цьому загрузнути в новій війні на Близькому Сході.