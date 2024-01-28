На кордоні Йорданії та Сирії безпілотник атакував війська США. Є загиблі

На північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону безпілотник атакував американські війська. Унаслідок події троє військових загинули і багато хто дістав поранення.

На кордоні Йорданії та Сирії безпілотник атакував війська США

Президент США Джо Байден поклав відповідальність за напад на американських військових на підтримувані Іраном угруповання.

"Хоча ми все ще збираємо факти про цей напад, ми знаємо, що його скоїли радикальні бойові групи, підтримувані Іраном, які діють у Сирії та Іраку", — заявив він.

Загибель військових стала першим випадком загибелі американських військовослужбовців у регіоні з початку війни в Секторі Гази. За словами Байдена, напад стався в суботу ввечері.

"Ми продовжуватимемо виконувати їхні зобов'язання щодо боротьби з тероризмом. І не сумнівайтеся — ми притягнемо до відповідальності всіх винних у той час і в той спосіб, які ми виберемо", — заявив президент.

Водночас Байден не уточнив, скільки військовослужбовців дістали поранення.

Атаки на військових США

20 січня американські військовослужбовці отримали легкі поранення, а співробітника іракських сил безпеки було серйозно поранено внаслідок нападу на іракську авіабазу Айн аль-Асад. Удар наносився із застосуванням балістичного озброєння.

Від початку війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС у жовтні минулого року, американські військові зазнавали нападів щонайменше 58 разів в Іраку та ще 83 рази в Сирії з боку підтримуваних Іраном бойовиків, зазвичай із застосуванням ракет і ударних безпілотників.