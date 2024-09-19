Ізраїль знищив 30 ракетних систем "Хезболли" у Лівані — відео

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала три десятки ракетних систем терористичного угрупування «Хезболла» у Лівані. Разом з ними знищено приблизно 150 ракет.

Ізраїль знищив 30 ракетних систем «Хезболли»

Чергове загострення між Єрусалимом та іранським проксі призвело до потужних обстрілів військових об’єктів на території Лівану.

ВПС ЦАХАЛу завдали ударів по 30 ракетних пускових установках «Хезболли» і близько 150, готових до запуску по Ізраїлю, ракетам на території південного Лівану. Поширити

Ізраїльська армія також обстріляла склад боєприпасів терористичного угрупування.

Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме знижувати потенціал і завдавати шкоди терористичній організації «Хезболла». Поширити

Окрім офіційного відео ЦАХАЛ, у соцмережах почали поширювати ролики з наслідками авіаудару по об’єктах у Лівані. На них видно потужні пожежі.

30 ракетних установок «Хезболли» були знищенні вдень. На підписах відео в соцмережах вказано, що Ізраїль повторно потужно обстріляв територію Лівану.

Загострення між Ізраїлем та Ліваном

Операція ЦАХАЛу розпочалась з «технологічного» удару. Протягом останніх днів в Лівані почали вибухати пейджери, через що десятки людей загинули, а сотні отримали поранення.

Лідер «Хезболли» Хасан Насралла звинуватив у цьому Ізраїль.

Під час промови ватажка іранського «проксі» розпочалось бомбардування військових цілей на території Лівану.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант до того заявляв про перехід на новий етап війни.