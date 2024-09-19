Ізраїль атакував з повітря об'єкти бойовиків "Хезболли" в Лівані

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 19 вересня бомбила обʼєкти терористичного угруповання "Хезболла" на півдні Лівану.
Головні тези:
- ЦАХАЛ завдає ударів по об'єктах “Хезболли” в Лівані для знищення терористичного потенціалу.
- Хезболла використовує цивільних як живий щит, що загострює ситуацію на півдні Лівану.
- ЦАХАЛ готується до оборони та наступу на північному напрямку для забезпечення безпеки на кордоні з Ліваном.
Ізраїль атакував об’єкти “Хезболли” у Лівані
У ЦАХАЛ зазначили, що ізраїльська армія завдає ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані, щоб "знищити терористичний потенціал та інфраструктуру "Хезболли".
У відомстві додали, що ЦАХАЛ проводить операції для того, щоб забезпечити безпеку на півночі Ізраїлю, що дозволить мешканцям повернутися до своїх домівок, а також для досягнення всіх інших військових цілей.
У мережі з’являються відео наслідків ударів авіації Ізраїлю по бойовиках у Лівані.
Також ізраїльські літаки F-16 літають над столицею Лівану, Бейрутом.
Операція “Пейджер” проти бойовиків “Хезболли” у Лівані
17 вересня сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем. Загинули 12 людей, зокрема і члени угруповання "Хезболла". Також відомо про понад 2700 поранених.
18 вересня у Лівані знову пролунала серія вибухів. Здетонували пристрої бездротового зв'язку — портативні радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла".
На нараді ЦАХАЛу начальник Генштабу Герцль Халеві затвердив план оборони та наступу на "північному напрямку" від Ізраїлю, де розташований зокрема Ліван. Халеві зазначив, що "щоразу, коли ми працюємо на певному етапі, наступні два етапи вже готові, на кожному з них ціна для "Хезболли" має бути високою".
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