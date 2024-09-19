Ізраїль атакував з повітря об'єкти бойовиків "Хезболли" в Лівані

Ізраїль атакував об’єкти “Хезболли” у Лівані

У ЦАХАЛ зазначили, що ізраїльська армія завдає ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані, щоб "знищити терористичний потенціал та інфраструктуру "Хезболли".

Терористична організація "Хезболла" перетворила південь Лівану на зону бойових дій. Протягом десятиліть "Хезболла" озброювала будинки цивільних, рила під ними тунелі і використовувала цивільних як живий щит. Поширити

Ліван

У відомстві додали, що ЦАХАЛ проводить операції для того, щоб забезпечити безпеку на півночі Ізраїлю, що дозволить мешканцям повернутися до своїх домівок, а також для досягнення всіх інших військових цілей.

У мережі з’являються відео наслідків ударів авіації Ізраїлю по бойовиках у Лівані.

Також ізраїльські літаки F-16 літають над столицею Лівану, Бейрутом.

Операція “Пейджер” проти бойовиків “Хезболли” у Лівані

17 вересня сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем. Загинули 12 людей, зокрема і члени угруповання "Хезболла". Також відомо про понад 2700 поранених.

Видання Reuters з посиланням на високопоставленого інформатора в ліванських органах безпеки повідомило, що спецслужба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5000 тайванських пейджерів, які замовило ліванське угруповання "Хезболла", за кілька місяців до вибухів. Поширити

18 вересня у Лівані знову пролунала серія вибухів. Здетонували пристрої бездротового зв'язку — портативні радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла".

На нараді ЦАХАЛу начальник Генштабу Герцль Халеві затвердив план оборони та наступу на "північному напрямку" від Ізраїлю, де розташований зокрема Ліван. Халеві зазначив, що "щоразу, коли ми працюємо на певному етапі, наступні два етапи вже готові, на кожному з них ціна для "Хезболли" має бути високою".