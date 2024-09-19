Израиль атаковал с воздуха объекты боевиков "Хезболлы" в Ливане

Израиль атаковал объекты "Хезболлы" в Ливане

В ЦАХАЛ отметили, что израильская армия наносит удары по объектам "Хезболлы" в Ливане, чтобы "уничтожить террористический потенциал и инфраструктуру "Хезболлы".

Террористическая организация "Хезболла" превратила юг Ливана в зону боевых действий. На протяжении десятилетий "Хезболла" вооружала гражданские дома, рыла под ними тоннели и использовала гражданских как живой щит. Поделиться

Ливан

В ведомстве добавили, что ЦАХАЛ проводит операции для обеспечения безопасности на севере Израиля, что позволит жителям вернуться в свои дома, а также для достижения всех других военных целей.

В сети появляются видео последствия ударов авиации Израиля по боевикам в Ливане.

Также израильские самолеты F-16 летают над столицей Ливана, Бейрутом.

Операция "Пейджер" против боевиков "Хезболлы" в Ливане

17 сентября сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи. Ливан считает, что пейджеры сломаны и дистанционно взорваны Израилем. Погибли 12 человек, в том числе и члены группировки "Хезболла". Также известно более 2700 раненых.

Издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного информатора в ливанских органах безопасности сообщило, что спецслужба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5000 тайваньских пейджеров, заказавших ливанскую группировку "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов. Поделиться

18 сентября в Ливане снова раздалась серия взрывов. Сдетонировали устройства беспроводной связи — портативные радиоприемники и рации группировки "Хезболла".

На совещании ЦАХАЛа начальник Генштаба Герцль Халеви утвердил план обороны и наступления на "северном направлении" от Израиля, где расположен в частности Ливан. Халеви отметил, что "каждый раз, когда мы работаем на определенном этапе, следующие два этапа уже готовы, на каждом из них цена для "Хезболлы" должна быть высокой".