Израиль атаковал с воздуха объекты боевиков "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 19 сентября бомбила объекты террористической группировки "Хезболла" на юге Ливана.
Главные тезисы
- Израильская армия наносит удары по объектам “Хезболлы” на юге Ливана для уничтожения террористического потенциала и инфраструктуры группировки.
- ЦАХАЛ готовится к обороне и наступлению на северном направлении для обеспечения безопасности на границе с Ливаном и достижения военных целей.
- Израильский Моссад предположительно использовал взрывчатку в пейджерах Хезболлы, приводя к серии взрывов в Ливане и уничтожению группировки.
Израиль атаковал объекты "Хезболлы" в Ливане
В ЦАХАЛ отметили, что израильская армия наносит удары по объектам "Хезболлы" в Ливане, чтобы "уничтожить террористический потенциал и инфраструктуру "Хезболлы".
В ведомстве добавили, что ЦАХАЛ проводит операции для обеспечения безопасности на севере Израиля, что позволит жителям вернуться в свои дома, а также для достижения всех других военных целей.
В сети появляются видео последствия ударов авиации Израиля по боевикам в Ливане.
Также израильские самолеты F-16 летают над столицей Ливана, Бейрутом.
Операция "Пейджер" против боевиков "Хезболлы" в Ливане
17 сентября сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи. Ливан считает, что пейджеры сломаны и дистанционно взорваны Израилем. Погибли 12 человек, в том числе и члены группировки "Хезболла". Также известно более 2700 раненых.
18 сентября в Ливане снова раздалась серия взрывов. Сдетонировали устройства беспроводной связи — портативные радиоприемники и рации группировки "Хезболла".
На совещании ЦАХАЛа начальник Генштаба Герцль Халеви утвердил план обороны и наступления на "северном направлении" от Израиля, где расположен в частности Ливан. Халеви отметил, что "каждый раз, когда мы работаем на определенном этапе, следующие два этапа уже готовы, на каждом из них цена для "Хезболлы" должна быть высокой".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-