В США предполагают вероятность эскалации конфликта между Израилем и боевиками «Хезболла»
Категория
Мир
Дата публикации

В США предполагают вероятность эскалации конфликта между Израилем и боевиками «Хезболла»

Израиль
Читати українською
Источник:  Politico

Высокопоставленные чиновники США прогнозируют дальнейшую эскалацию между Израилем и группировкой «Хезболла», которая ведет свою деятельность на юге Ливана. Вашингтон опасается, что это приведет к началу полномасштабной войны.

Главные тезисы

  • Администрация США обеспокоена дальнейшей эскалацией конфликта между Израилем и “Хезболлой” в Ливане.
  • Возможные сценарии включают ликвидацию лидеров группировки, атаки на склады оружия и инфраструктуру.
  • Израиль выполняет операции в Ливане с целью принудить “Хезболлу” к переговорам, чтобы израильтяне могли вернуться в собственные дома на севере.

Израиль и «Хезболла» могут начать полномасштабную войну

Администрация Байдена пришла к выводу, что сторонам будет очень тяжело достичь деэскалации. В частности, из-за последних обстрелов Израиля объектов на территории Ливана.

Иерусалим сообщил Вашингтону о готовности к военным действиям. Так Израиль хочет заставить боевиков «Хезболлы» к переговорам, чтобы живущие на севере страны израильтяне могли вернуться к себе домой.

Американские чиновники предполагают продолжение обстрелов территории южного Ливана.

Боевики «Хезболлы», вероятно, будут отвечать атаками дронов.

Один из источников считает наиболее реальным сценарий, при котором Израиль совершит следующие действия:

  • ликвидация лидеров «Хезболла»;

  • атаки складов с оружием и группировками;

  • удары по коммуникационной инфраструктуре.

Белый дом пока не определился с оценкой того, как именно будет происходить обострение сторон.

Что сейчас происходит между Израилем и «Хезболлой»

Отношения существенно обострились после 17 сентября. На территории Ливана в течение двух дней взрывались пейджеры, которыми пользовались боевики.

"Хезболла" обвинила в этом Израиль.

Из-за подрыва устройств связи 37 человек погибли. Около 3 тыс человек получили ранения.

Есть версия, что Израиль готовил операцию по подрыву пейджеров в течение 15 лет.

После этого Иерусалим обстреливал территорию южного Ливана. Авиация уничтожала военную инфраструктуру боевиков.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль атаковал с воздуха объекты боевиков "Хезболлы" в Ливане
Israel Defense Forces
Ливан
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль уничтожил 30 ракетных систем "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ
Израиль
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль в ответ на ракетную атаку боевиков "Хезболлы" нанес удары по Бейруту
Бейрут

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?