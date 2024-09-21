В США предполагают вероятность эскалации конфликта между Израилем и боевиками «Хезболла»

Высокопоставленные чиновники США прогнозируют дальнейшую эскалацию между Израилем и группировкой «Хезболла», которая ведет свою деятельность на юге Ливана. Вашингтон опасается, что это приведет к началу полномасштабной войны.

Израиль и «Хезболла» могут начать полномасштабную войну

Администрация Байдена пришла к выводу, что сторонам будет очень тяжело достичь деэскалации. В частности, из-за последних обстрелов Израиля объектов на территории Ливана.

Иерусалим сообщил Вашингтону о готовности к военным действиям. Так Израиль хочет заставить боевиков «Хезболлы» к переговорам, чтобы живущие на севере страны израильтяне могли вернуться к себе домой.

Американские чиновники предполагают продолжение обстрелов территории южного Ливана.

Боевики «Хезболлы», вероятно, будут отвечать атаками дронов.

Один из источников считает наиболее реальным сценарий, при котором Израиль совершит следующие действия:

ликвидация лидеров «Хезболла»;

атаки складов с оружием и группировками;

удары по коммуникационной инфраструктуре.

Белый дом пока не определился с оценкой того, как именно будет происходить обострение сторон.

Что сейчас происходит между Израилем и «Хезболлой»

Отношения существенно обострились после 17 сентября. На территории Ливана в течение двух дней взрывались пейджеры, которыми пользовались боевики.

"Хезболла" обвинила в этом Израиль.

Из-за подрыва устройств связи 37 человек погибли. Около 3 тыс человек получили ранения.

Есть версия, что Израиль готовил операцию по подрыву пейджеров в течение 15 лет.

После этого Иерусалим обстреливал территорию южного Ливана. Авиация уничтожала военную инфраструктуру боевиков.