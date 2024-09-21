В США предполагают вероятность эскалации конфликта между Израилем и боевиками «Хезболла»

Высокопоставленные чиновники США прогнозируют дальнейшую эскалацию между Израилем и группировкой «Хезболла», которая ведет свою деятельность на юге Ливана. Вашингтон опасается, что это приведет к началу полномасштабной войны.
Главные тезисы
- Администрация США обеспокоена дальнейшей эскалацией конфликта между Израилем и “Хезболлой” в Ливане.
- Возможные сценарии включают ликвидацию лидеров группировки, атаки на склады оружия и инфраструктуру.
- Израиль выполняет операции в Ливане с целью принудить “Хезболлу” к переговорам, чтобы израильтяне могли вернуться в собственные дома на севере.
Израиль и «Хезболла» могут начать полномасштабную войну
Администрация Байдена пришла к выводу, что сторонам будет очень тяжело достичь деэскалации. В частности, из-за последних обстрелов Израиля объектов на территории Ливана.
Иерусалим сообщил Вашингтону о готовности к военным действиям. Так Израиль хочет заставить боевиков «Хезболлы» к переговорам, чтобы живущие на севере страны израильтяне могли вернуться к себе домой.
Американские чиновники предполагают продолжение обстрелов территории южного Ливана.
Боевики «Хезболлы», вероятно, будут отвечать атаками дронов.
Один из источников считает наиболее реальным сценарий, при котором Израиль совершит следующие действия:
ликвидация лидеров «Хезболла»;
атаки складов с оружием и группировками;
удары по коммуникационной инфраструктуре.
Белый дом пока не определился с оценкой того, как именно будет происходить обострение сторон.
Что сейчас происходит между Израилем и «Хезболлой»
Отношения существенно обострились после 17 сентября. На территории Ливана в течение двух дней взрывались пейджеры, которыми пользовались боевики.
"Хезболла" обвинила в этом Израиль.
Из-за подрыва устройств связи 37 человек погибли. Около 3 тыс человек получили ранения.
Есть версия, что Израиль готовил операцию по подрыву пейджеров в течение 15 лет.
После этого Иерусалим обстреливал территорию южного Ливана. Авиация уничтожала военную инфраструктуру боевиков.
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