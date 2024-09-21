У США припускають ймовірність ескалації конфлікту між Ізраїлем і бойовиками «Хезболли»

Високопосадовці США прогнозують подальшу ескалацію між Ізраїлем та угрупуванням «Хезболла», яке веде свою діяльність на півдні Лівану. Вашингтон побоюється, що це призведе до початку повномасштабної війни.

Ізраїль і «Хезболла» можуть почати повномасштабну війну

Адміністрація Байдена дійшла до висновку, що сторонам буде вкрай важко досягти деескалації. Зокрема через останні обстріли Ізраїлю об’єктів на території Лівану.

Єрусалим повідомив Вашингтону про готовність до воєнних дій. Так Ізраїль хоче змусити бойовиків «Хезболли» до перемовин, аби ізраїльтяни, які живуть на півночі країни, могли повернутись до себе додому.

Американські посадовці припускають продовження обстрілів по території південного Лівану.

Бойовики «Хезболли», ймовірно, будуть відповідати атаками дронів.

Одне з джерел вважає найбільш реальним сценарій, у якому Ізраїль здійснить такі дії:

ліквідація лідерів «Хезболли»;

атаки складів зі зброєю та боєприпасами угрупування;

удари по комунікаційній інфраструктурі.

Білий дім поки не визначився з оцінкою того, як саме буде відбуватись загострення між сторонами.

Що зараз відбувається між Ізраїлем та «Хезболлою»

Відносини суттєво загострились після 17 вересня. На території Лівану протягом двох днів підривались пейджери, якими користувались бойовики.

«Хезболла» звинуватила у цьому Ізраїль.

Через підрив пристроїв зв’язку 37 людей загинули. Майже 3 тис людей отримали поранення.

Є версія, що Ізраїль готував операцію з підриву пейджерів протягом 15 років.

Після цього Єрусалим обстрілював територію південного Лівану. Авіація знищувала військову інфраструктуру бойовиків.