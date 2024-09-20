Ізраїль у відповідь на ракетну атаку бойовиків "Хезболли" завдав ударів по Бейруту

Терористичне угрупування "Хезболла" випустило понад 150 ракет з території Лівану по північному Ізраїлю 20 вересня. ЦАХАЛ у відповідь завдав удару по Бейруту, вбивши одного з командирів терористів.

Ізраїль атакував бойовиків “Хезболли” у Бейруті

Спершу в ЦАХАЛі заявили, що близько 60 ракет було випущено з території Лівану по північному Ізраїлю, в результаті чого у Цфаті та багатьох інших населених пунктах Галілеї спрацювали сирени.

За даними армії оборони Ізраїлю, деякі ракети були перехоплені.

Тим часом з боку Лівану був здійснений новий обстріл, в результаті якого в північній частині Голанських висот спрацювали сирени.

Нещодавно з території Лівану по північному Ізраїлю було випущено ще 70 ракет. Поширити

З території Лівану по району гори Мерон на півночі Ізраїлю нещодавно було випущено ще 20 ракет.

Наразі "Хезболла" випустила понад 150 ракет по північному Ізраїлю.

Пізніше у ЦАХАЛі повідомили, що ізраїльська армія завдала удару у відповідь, обстрілявши Бейрут — столицю Лівану.

ЦАХАЛ завдав прицільного удару по Бейруту. На цю мить немає ніяких змін в оборонних настановах Командування Армії Крайньої Півночі. Ми будемо повідомляти про будь-які зміни. Деталі згодом. Поширити

За даними джерел, на які посилається The Times of Israel, члени елітного підрозділу "Хезболли" "Радван" були вбиті разом з головним командиром угрупування Ібрагімом Акілем під час ізраїльського удару в Бейруті.

Ізраїль знищив 30 ракетних систем «Хезболли»

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала три десятки ракетних систем терористичного угрупування «Хезболла» у Лівані. Разом з ними знищено приблизно 150 ракет.

Чергове загострення між Єрусалимом та іранським проксі призвело до потужних обстрілів військових об’єктів на території Лівану.

ВПС ЦАХАЛу завдали ударів по 30 ракетних пускових установках «Хезболли» і близько 150, готових до запуску по Ізраїлю, ракетам на території південного Лівану.

Ізраїльська армія також обстріляла склад боєприпасів терористичного угрупування.