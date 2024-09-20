Израиль в ответ на ракетную атаку боевиков "Хезболлы" нанес удары по Бейруту

Террористическая группировка "Хезболла" выпустила более 150 ракет с территории Ливана по северному Израилю 20 сентября. ЦАХАЛ в ответ нанес удар по Бейруту, убив одного из командиров террористов.
Главные тезисы
- Террористическая группировка “Хезболла” выпустила более 150 ракет с территории Ливана по северному Израилю, вызвав ответную реакцию со стороны израильской армии.
- ЦАХАЛ нанес удары по Бейруту, уничтожив боеприпасы и ракетные системы “Хезболлы” в Ливане.
- Израильская армия обстреляла также ракетные пусковые установки и боеприпасы террористической группировки, готовые к запуску по Израилю.
Израиль атаковал боевиков "Хезболлы" в Бейруте
Сначала в ЦАХАЛе заявили, что около 60 ракет было выпущено с территории Ливана по северному Израилю, в результате чего в Цфате и многих других населенных пунктах Галилеи сработали сирены.
По данным армии обороны Израиля некоторые ракеты были перехвачены.
Между тем, со стороны Ливана был совершен новый обстрел, в результате которого в северной части Голанских высот сработали сирены.
С территории Ливана по району горы Мерон на севере Израиля недавно было выпущено еще 20 ракет.
"Хезболла" выпустила более 150 ракет по северному Израилю.
Позже в ЦАХАЛе сообщили, что израильская армия нанесла ответный удар, обстреляв Бейрут — столицу Ливана.
По данным источников, на которые ссылается The Times of Israel, члены элитного подразделения "Хезболлы" "Радван" были убиты вместе с главным командиром группировки Ибрагимом Акилем во время израильского удара в Бейруте.
Израиль уничтожил 30 ракетных систем "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала три десятка ракетных систем террористической группировки "Хезболла" в Ливане. Вместе с ними уничтожено около 150 ракет.
Очередное обострение между Иерусалимом и иранским прокси привело к мощным обстрелам военных объектов на территории Ливана.
ВВС ЦАХАЛА нанесли удары по 30 ракетным пусковым установкам «Хезболлы» и около 150, готовым к запуску по Израилю, ракетам на территории южного Ливана.
Израильская армия также обстреляла состав боеприпасов террористической группировки.
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