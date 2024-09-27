Израиль нанес масштабный авиаудар по штабу боевиков "Хезболлы" в Бейруте
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Проиcшествия
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Израиль нанес масштабный авиаудар по штабу боевиков "Хезболлы" в Бейруте

Бейрут
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Источник:  The Times of Israel

27 сентября представитель ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Главные тезисы

  • Израильская авиация нанесла масштабный удар по главной штаб-квартире боевиков «Хезболлы» в столице Ливана Бейруте.
  • Атака привела к разрушению четырех зданий, включая штаб боевиков.
  • Израиль проверяет информацию о возможной гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате авиаудара.

Израиль атаковал штаб-квартиру "Хезболлы" в Ливане

Хагари отметил, что штаб был построен под гражданскими зданиями в пригороде Дахия, известном оплоте "Хезболлы" в Бейруте.

По информации источников в органах безопасности Ливана, израильская атака была направлена на район, где обычно базируются чиновники "Хезболлы".

Как сообщает телеканал al-Manar, принадлежащий "Хезболли", в результате многочисленных ударов были разрушены четыре здания и есть жертвы.

Израиль проверяет, находился ли лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в штаб-квартире террористической группировки в Бейруте во время авиаудара израильских ВВС.

Лидер боевиков "Хезболла" Насралла

Источник, близкий к группировке, отрицает гибель или ранение Насраллы, утверждая, что он "в порядке".

По словам чиновника, осведомленного с деталями, США были уведомлены о предстоящем ударе в Бейруте за несколько минут до его нанесения.

Как рассказал неназванный израильский чиновник, во время атаки на главный штаб "Хезболла" в Бейруте Израиль пытался уничтожить Насраллу.

По словам собеседника CNN, израильские военные работают над тем, чтобы проверить, убили ли его в результате удара.

Израиль отправляет смс-сообщения ливанцам

Предупреждения на свои телефоны получили южане Ливана.

Ливанцы предупредили об опасности и порекомендовали избегать мест, где есть объекты «Хезболлы». Также был совет эвакуироваться, если в поселении есть боевики.

Министр информации Ливана Зиад Макари заявил, что также получил такое предупреждение. Он назвал его частью психологической войны, которую ведет Израиль.

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