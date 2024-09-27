Израиль нанес масштабный авиаудар по штабу боевиков "Хезболлы" в Бейруте

27 сентября представитель ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
Главные тезисы
- Израильская авиация нанесла масштабный удар по главной штаб-квартире боевиков «Хезболлы» в столице Ливана Бейруте.
- Атака привела к разрушению четырех зданий, включая штаб боевиков.
- Израиль проверяет информацию о возможной гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате авиаудара.
Израиль атаковал штаб-квартиру "Хезболлы" в Ливане
Хагари отметил, что штаб был построен под гражданскими зданиями в пригороде Дахия, известном оплоте "Хезболлы" в Бейруте.
Как сообщает телеканал al-Manar, принадлежащий "Хезболли", в результате многочисленных ударов были разрушены четыре здания и есть жертвы.
Источник, близкий к группировке, отрицает гибель или ранение Насраллы, утверждая, что он "в порядке".
По словам чиновника, осведомленного с деталями, США были уведомлены о предстоящем ударе в Бейруте за несколько минут до его нанесения.
Как рассказал неназванный израильский чиновник, во время атаки на главный штаб "Хезболла" в Бейруте Израиль пытался уничтожить Насраллу.
Израиль отправляет смс-сообщения ливанцам
Предупреждения на свои телефоны получили южане Ливана.
Ливанцы предупредили об опасности и порекомендовали избегать мест, где есть объекты «Хезболлы». Также был совет эвакуироваться, если в поселении есть боевики.
Министр информации Ливана Зиад Макари заявил, что также получил такое предупреждение. Он назвал его частью психологической войны, которую ведет Израиль.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-