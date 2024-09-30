Ізраїль близько 20 років готував ліквідацію лідера бойовиків "Хезболли" Насралли
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Ізраїль близько 20 років готував ліквідацію лідера бойовиків "Хезболли" Насралли

Насралла
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Джерело:  FT

Розвідка Ізраїлю щонайменше 18 років збирала "величезний обсяг даних" для того, щоб ліквідувати лідера "Хезболли" Хасана Насраллу.

Головні тези:

  • Розвідка Ізраїлю готувала ліквідацію лідера Хезболли Хасана Насралли протягом 20 років.
  • Ізраїльські спецслужби використовували різноманітні технічні засоби для збору інформації про Насраллу, включно з супутниками-шпигунами та дронами.
  • ЦАХАЛ успішно ліквідував Насраллу в результаті авіаудару по центральній штаб-квартирі Хезболли в Бейруті.

Розвідка Ізраїлю 18 років збирала дані на Насраллу

Ізраїльські спецслужби декілька разів намагалися вбити Хасана Насраллу, проте їм це не вдавалося. Після цього розвідка майже 20 років збирала "величезний обсяг даних" про бойовиків "Хезболли".

Колишня старша офіцерка розвідки Мірі Ейсін заявила, що угруповання почали розглядати не лише з військової сторони, а й звернули увагу на політичні дії та його зв'язки з іранським Корпусом вартових Ісламської революції. Крім цього, увага приділялася стосункам Насралли з президентом Сирії Башаром аль-Асадом.

Для збирання інформації Ізраїль широко використовував технічні засоби, що мали перевагу — супутники-шпигуни, складні дрони та можливості кіберзлому, які перетворюють мобільні телефони на підслуховуючі пристрої.

Ізраїль мав багато можливостей, багато розвідданих, які чекали на використання. Ми могли використовувати ці можливості набагато раніше під час цієї війни, але ми цього не зробили.

Ізраїль зміг ліквідувати ще одного впливового терориста

28 вересня ЦАХАЛ офіційно підтвердив, що зміг знищити лідера "Хезболли" Хасана Насралли в результаті  авіаудару по Бейруту.

За словами ізраїльських військових, Насралла, лідер "Хезболли" та один з її засновників, був знищений разом з Алі Каркі, командувачем Південного фронту "Хезболли", та іншими командирами "Хезболли".

Після отримання точних розвідувальних даних від ЦАХАЛу та ізраїльських служб безпеки, винищувачі ЦАХАЛу завдали цілеспрямованого удару по центральній штаб-квартирі терористичної організації "Хезболла", яка була розташована під землею під житловим будинком в районі Дахіе в Бейруті.

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