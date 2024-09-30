Израиль около 20 лет готовил ликвидацию лидера боевиков "Хезболлы" Насраллы

Разведка Израиля минимум 18 лет собирала "огромный объем данных" для того, чтобы ликвидировать лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу.

Разведка Израиля 18 лет собирала данные на Насраллу

Израильские спецслужбы несколько раз пытались убить Хасана Насраллу, однако это не удавалось. После этого разведка почти 20 лет собирала "огромный объем данных" боевиков "Хезболлы".

Бывшая старшая офицерка разведки Мири Эйсин заявила, что группировки начали рассматривать не только с военной стороны, но и обратили внимание на политические действия и его связи с иранским Корпусом стражей Исламской революции. Асадом. Поделиться

Для сбора информации Израиль широко использовал преимущественные технические средства — спутники-шпионы, сложные дроны и возможности киберзлома, которые превращают мобильные телефоны в подслушивающие устройства.

Израиль имел много возможностей, много разведданных, ожидавших использования. Мы могли использовать эти возможности гораздо раньше этой войны, но мы этого не сделали.

Израиль смог ликвидировать еще одного влиятельного террориста

28 сентября ЦАХАЛ официально подтвердил, что смог уничтожить лидера "Хезболла" Хасана Насралли в результате авиаудара по Бейруту.

По словам израильских военных, Насралла, лидер "Хезболлы" и один из ее основателей, был уничтожен вместе с Али Карки, командующим Южным фронтом "Хезболлы" и другими командирами "Хезболлы".