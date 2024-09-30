Израиль около 20 лет готовил ликвидацию лидера боевиков "Хезболлы" Насраллы

Разведка Израиля минимум 18 лет собирала "огромный объем данных" для того, чтобы ликвидировать лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу.
Главные тезисы
- Разведка Израиля вела подготовку к ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы около 20 лет, собирая огромный объем данных.
- Израиль использовал спутники-шпионы и дроны для сбора информации о Насралле и провел успешную операцию атаки на его штаб-квартиру.
- Спецслужбы страны несколько раз пытались убить Хасана Насраллу, и лишь через 20 лет операции удалось достичь цели.
- Израильские технические средства, такие как спутники-шпионы и киберинструменты, повысили эффективность сбора разведывательных данных.
- ЦАХАЛ успешно уничтожил лидера "Хезболла" Хасана Насраллы в результате авиаудара по центральной штаб-квартире террористической организации в Бейруте.
Разведка Израиля 18 лет собирала данные на Насраллу
Израильские спецслужбы несколько раз пытались убить Хасана Насраллу, однако это не удавалось. После этого разведка почти 20 лет собирала "огромный объем данных" боевиков "Хезболлы".
Для сбора информации Израиль широко использовал преимущественные технические средства — спутники-шпионы, сложные дроны и возможности киберзлома, которые превращают мобильные телефоны в подслушивающие устройства.
Израиль имел много возможностей, много разведданных, ожидавших использования. Мы могли использовать эти возможности гораздо раньше этой войны, но мы этого не сделали.
Израиль смог ликвидировать еще одного влиятельного террориста
28 сентября ЦАХАЛ официально подтвердил, что смог уничтожить лидера "Хезболла" Хасана Насралли в результате авиаудара по Бейруту.
По словам израильских военных, Насралла, лидер "Хезболлы" и один из ее основателей, был уничтожен вместе с Али Карки, командующим Южным фронтом "Хезболлы" и другими командирами "Хезболлы".
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