Израиль около 20 лет готовил ликвидацию лидера боевиков "Хезболлы" Насраллы
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль около 20 лет готовил ликвидацию лидера боевиков "Хезболлы" Насраллы

Насралла
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Источник:  FT

Разведка Израиля минимум 18 лет собирала "огромный объем данных" для того, чтобы ликвидировать лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу.

Главные тезисы

  • Разведка Израиля вела подготовку к ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы около 20 лет, собирая огромный объем данных.
  • Израиль использовал спутники-шпионы и дроны для сбора информации о Насралле и провел успешную операцию атаки на его штаб-квартиру.
  • Спецслужбы страны несколько раз пытались убить Хасана Насраллу, и лишь через 20 лет операции удалось достичь цели.
  • Израильские технические средства, такие как спутники-шпионы и киберинструменты, повысили эффективность сбора разведывательных данных.
  • ЦАХАЛ успешно уничтожил лидера "Хезболла" Хасана Насраллы в результате авиаудара по центральной штаб-квартире террористической организации в Бейруте.

Разведка Израиля 18 лет собирала данные на Насраллу

Израильские спецслужбы несколько раз пытались убить Хасана Насраллу, однако это не удавалось. После этого разведка почти 20 лет собирала "огромный объем данных" боевиков "Хезболлы".

Бывшая старшая офицерка разведки Мири Эйсин заявила, что группировки начали рассматривать не только с военной стороны, но и обратили внимание на политические действия и его связи с иранским Корпусом стражей Исламской революции. Асадом.

Для сбора информации Израиль широко использовал преимущественные технические средства — спутники-шпионы, сложные дроны и возможности киберзлома, которые превращают мобильные телефоны в подслушивающие устройства.

Израиль имел много возможностей, много разведданных, ожидавших использования. Мы могли использовать эти возможности гораздо раньше этой войны, но мы этого не сделали.

Израиль смог ликвидировать еще одного влиятельного террориста

28 сентября ЦАХАЛ официально подтвердил, что смог уничтожить лидера "Хезболла" Хасана Насралли в результате авиаудара по Бейруту.

По словам израильских военных, Насралла, лидер "Хезболлы" и один из ее основателей, был уничтожен вместе с Али Карки, командующим Южным фронтом "Хезболлы" и другими командирами "Хезболлы".

После получения точных разведывательных данных от ЦАХАЛа и израильских служб безопасности, истребители ЦАХАЛа нанесли целенаправленный удар по центральной штаб-квартире террористической организации "Хезболла", расположенной под землей под жилым домом в районе Дахие в Бейруте.

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