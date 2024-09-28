Израиль объявил о ликвидации лидера "Хезболлы" ― видео

28 сентября ЦАХАЛ официально подтвердил, что смог уничтожить лидера "Хезболла" Хасана Насралли в результате авиаудара по Бейруту.
Главные тезисы
- Насралла был генеральным секретарем "Хезболла" в течение 32 лет.
- Он организовывал террористические атаки в разных странах.
- Израиль успешно уничтожил и других влиятельных командиров "Хезболлы", в частности Али Карки.
Израиль смог ликвидировать еще одного влиятельного террориста
По словам израильских военных, Насралла, лидер "Хезболлы" и один из ее основателей, был уничтожен вместе с Али Карки, командующим Южным фронтом "Хезболлы" и другими командирами "Хезболлы".
Согласно последним данным, удар был нанесен в то время, когда высшее командование "Хезболлы" руководило из штаб-квартиры и осуществляло террористическую деятельность против граждан государства Израиль.
Что важно знать о лидере "Хезболлы" Хасане Насралле
Что важно понимать, Насралла был в должности генерального секретаря "Хезболлы" 32 года.
В зоне его ответственности было руководство и осуществление террористических атак в разных уголках мира, во время которых были убиты гражданские.
Кроме того, известно, что Насралла был центральным лицом, принимавшим решение, и стратегическим главарем организации.
Террористическая организация "Хезболла" присоединилась к ХАМАСу в войне против Израиля 8 октября.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-