Израиль объявил о ликвидации лидера "Хезболлы" ― видео
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль объявил о ликвидации лидера "Хезболлы" ― видео

ЦАХАЛ
ЦАХАЛ
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28 сентября ЦАХАЛ официально подтвердил, что смог уничтожить лидера "Хезболла" Хасана Насралли в результате авиаудара по Бейруту.

Главные тезисы

  • Насралла был генеральным секретарем "Хезболла" в течение 32 лет.
  • Он организовывал террористические атаки в разных странах.
  • Израиль успешно уничтожил и других влиятельных командиров "Хезболлы", в частности Али Карки.

Израиль смог ликвидировать еще одного влиятельного террориста

По словам израильских военных, Насралла, лидер "Хезболлы" и один из ее основателей, был уничтожен вместе с Али Карки, командующим Южным фронтом "Хезболлы" и другими командирами "Хезболлы".

После получения точных разведывательных данных от ЦАХАЛа и израильских служб безопасности, истребители ЦАХАЛа нанесли целенаправленный удар по центральной штаб-квартире террористической организации "Хезболла", расположенной под землей под жилым домом в районе Дахие в Бейруте, — сказано в сообщении.

Согласно последним данным, удар был нанесен в то время, когда высшее командование "Хезболлы" руководило из штаб-квартиры и осуществляло террористическую деятельность против граждан государства Израиль.

Что важно знать о лидере "Хезболлы" Хасане Насралле

Что важно понимать, Насралла был в должности генерального секретаря "Хезболлы" 32 года.

В зоне его ответственности было руководство и осуществление террористических атак в разных уголках мира, во время которых были убиты гражданские.

Кроме того, известно, что Насралла был центральным лицом, принимавшим решение, и стратегическим главарем организации.

Террористическая организация "Хезболла" присоединилась к ХАМАСу в войне против Израиля 8 октября.

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