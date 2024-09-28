Израиль объявил о ликвидации лидера "Хезболлы" ― видео

28 сентября ЦАХАЛ официально подтвердил, что смог уничтожить лидера "Хезболла" Хасана Насралли в результате авиаудара по Бейруту.

Израиль смог ликвидировать еще одного влиятельного террориста

По словам израильских военных, Насралла, лидер "Хезболлы" и один из ее основателей, был уничтожен вместе с Али Карки, командующим Южным фронтом "Хезболлы" и другими командирами "Хезболлы".

После получения точных разведывательных данных от ЦАХАЛа и израильских служб безопасности, истребители ЦАХАЛа нанесли целенаправленный удар по центральной штаб-квартире террористической организации "Хезболла", расположенной под землей под жилым домом в районе Дахие в Бейруте, — сказано в сообщении. Поделиться

Согласно последним данным, удар был нанесен в то время, когда высшее командование "Хезболлы" руководило из штаб-квартиры и осуществляло террористическую деятельность против граждан государства Израиль.

Что важно знать о лидере "Хезболлы" Хасане Насралле

Что важно понимать, Насралла был в должности генерального секретаря "Хезболлы" 32 года.

В зоне его ответственности было руководство и осуществление террористических атак в разных уголках мира, во время которых были убиты гражданские.

Кроме того, известно, что Насралла был центральным лицом, принимавшим решение, и стратегическим главарем организации.

Террористическая организация "Хезболла" присоединилась к ХАМАСу в войне против Израиля 8 октября.