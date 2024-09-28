Ізраїль оголосив про ліквідацію лідера "Хезболли" ― відео

28 вересня ЦАХАЛ офіційно підтвердив, що зміг знищити лідера "Хезболли" Хасана Насралли в результаті авіаудару по Бейруту.

Ізраїль зміг ліквідувати ще одного впливового терориста

За словами ізраїльських військових, Насралла, лідер "Хезболли" та один з її засновників, був знищений разом з Алі Каркі, командувачем Південного фронту "Хезболли", та іншими командирами "Хезболли".

Після отримання точних розвідувальних даних від ЦАХАЛу та ізраїльських служб безпеки, винищувачі ЦАХАЛу завдали цілеспрямованого удару по центральній штаб-квартирі терористичної організації "Хезболла", яка була розташована під землею під житловим будинком в районі Дахіе в Бейруті, — йдеться в повідомленні. Поширити

Згідно з останніми даними, удар завдали в той час, коли вище командування "Хезболли" керувало зі штаб-квартири і здійснювало терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль.

Що важливо знати про лідера "Хезболли" Хасана Насралли

Що важливо розуміти, Насралла був на посаді генерального секретаря "Хезболли" 32 роки.

У зоні його відповідальності було керівництво і здійснення терористичних атак у різних куточках світу, під час яких були вбиті цивільні.

Окрім того, наголошується, що Насралла був центральною особою, яка ухвалювала рішення, і стратегічним ватажком організації.

Терористична організація "Хезболла" приєдналася до ХАМАС у війні проти Ізраїлю 8 жовтня.