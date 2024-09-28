Ізраїль оголосив про ліквідацію лідера "Хезболли" ― відео

28 вересня ЦАХАЛ офіційно підтвердив, що зміг знищити лідера "Хезболли" Хасана Насралли в результаті авіаудару по Бейруту.
Головні тези:
- Насралла був генеральним секретарем "Хезболли" протягом 32 років.
- Він організовував терористичні атаки у різних країнах.
- Ізраїль успішно знищив також інших впливових командирів "Хезболли", зокрема Алі Каркі.
Ізраїль зміг ліквідувати ще одного впливового терориста
За словами ізраїльських військових, Насралла, лідер "Хезболли" та один з її засновників, був знищений разом з Алі Каркі, командувачем Південного фронту "Хезболли", та іншими командирами "Хезболли".
Згідно з останніми даними, удар завдали в той час, коли вище командування "Хезболли" керувало зі штаб-квартири і здійснювало терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль.
Що важливо знати про лідера "Хезболли" Хасана Насралли
Що важливо розуміти, Насралла був на посаді генерального секретаря "Хезболли" 32 роки.
У зоні його відповідальності було керівництво і здійснення терористичних атак у різних куточках світу, під час яких були вбиті цивільні.
Окрім того, наголошується, що Насралла був центральною особою, яка ухвалювала рішення, і стратегічним ватажком організації.
Терористична організація "Хезболла" приєдналася до ХАМАС у війні проти Ізраїлю 8 жовтня.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-