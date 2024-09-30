Ізраїль готується до наземного вторгнення в Ліван цього тижня

Ізраїльський спецназ здійснює цільові рейди на півдні Лівану, збираючи розвіддані та проводячи розвідувальні операції в рамках підготовки до можливого наземного вторгнення. Воно може початися вже цього тижня.

Що відомо про плани Ізраїлю

За даними джерел, під час операцій ізраїльські бійці проникають у тунелі бойовиків "Хезболли" вздовж кордону між Ліваном та Ізраїлем. Ці рейди проводяться як останнім часом, так і протягом кількох місяців.

Такі дії є частиною стратегії Ізраїлю, спрямованої на послаблення військових сил "Хезболли" на ліванському кордоні. Проте терміни наземних операцій можуть змінюватися під тиском США, які намагаються запобігти масштабному вторгненню.

Точні плани Ізраїлю залишаються невідомими, і поки незрозуміло, як довго вони утримуватимуть територію чи будуть рейди частиною ширших наступальних дій, — пише видання. Поширити

Колишній високопосадовець ізраїльської армії Амір Авіві заявив, що наземне вторгнення неминуче, а теперішні операції — це підготовчі заходи.

Він також зазначив, що ЦАХАЛ активно готується до потенційних наземних операцій, задіюючи спеціальні підрозділи.

Що цьому передувало

Видання The Washington Post, посилаючись на поінформовані джерела, повідомило, що офіційні представники США не радять Ізраїлю проводити наземну операцію в Лівані.

27 вересня Армія оборони Ізраїлю заявила про завдання удару по головному штабу "Хезболли" в Бейруті. За даними речника ЦАХАЛу, штаб був розташований під цивільними будівлями в передмісті Дахіє, оплоті "Хезболли".

28 вересня ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію високопосадовця "Хезболли" Набіля Каука внаслідок авіаудару в Бейруті.

Того ж дня було оголошено про знищення лідера "Хезболли" Хасана Насралли, який обіймав посаду генерального секретаря організації протягом 32 років.

Згідно з останніми даними, удар завдали в той час, коли вище командування "Хезболли" керувало зі штаб-квартири і здійснювало терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль.