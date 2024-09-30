Израиль готовится к наземному вторжению в Ливан на этой неделе

Израильский спецназ совершает целевые рейды на юге Ливана, собирая разведданные и проводя разведывательные операции в рамках подготовки к возможному наземному вторжению. Оно может начаться уже на этой неделе.

Что известно о планах Израиля

По данным источников, во время сделок израильские бойцы проникают в туннели боевиков "Хезболлы" вдоль границы между Ливаном и Израилем. Эти рейды проводятся как в последнее время, так и в течение нескольких месяцев.

Такие действия являются частью стратегии Израиля, направленной на ослабление военных сил "Хезболла" на ливанской границе. Однако сроки наземных операций могут изменяться под давлением США, которые пытаются предотвратить масштабное вторжение.

Точные планы Израиля остаются неизвестными, и пока неясно, как долго они будут удерживать территорию или будут рейды частью более широких наступательных действий, пишет издание. Поделиться

Бывший высокопоставленный чиновник израильской армии Амир Авиви заявил, что наземное вторжение неизбежно, а нынешние операции — это подготовительные меры.

Он также отметил, что ЦАХАЛ активно готовится к потенциальным наземным операциям, задействуя специальные подразделения.

Что этому предшествовало

Издание The Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщило, что официальные представители США не советуют Израилю проводить наземную операцию в Ливане.

27 сентября Армия обороны Израиля заявила о нанесении удара по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте. По данным спикера ЦАХАЛа, штаб был расположен под гражданскими зданиями в пригороде Дахие, оплоте "Хезболлы".

28 сентября ЦАХАЛ сообщил о ликвидации высокопоставленного чиновника "Хезболлы" Набиля Каука в результате авиаудара в Бейруте.

В тот же день было объявлено об уничтожении лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, занимавшего пост генерального секретаря организации в течение 32 лет.

Согласно последним данным, удар был нанесен в то время, когда высшее командование "Хезболлы" руководило из штаб-квартиры и осуществляло террористическую деятельность против граждан государства Израиль.