Байден і Гарріс скликали термінову зустріч на тлі атаки Ірану на Ізраїль

Увечері 1 жовтня американський лідер Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс проводять термінову зустріч з командою посадовців з питань національної безпеки.
Головні тези:
- Джо Байден та Камала Гарріс вирішують, як їм діяти на тлі останніх подій.
- Іран запустив близько 400 ракет у напрямку Ізраїлю, спрямовуючи їх на штаб-квартиру Моссаду та військові бази.
- США та Ізраїль активували системи оборони для захисту цивільного населення та важливих об'єктів.
США оперативно відреагували на дії Ірану
Про це повідомила старша заступниця речниці Білого дому Емілі Сімонс.
Вона офіційно підтвердила, що під час зустрічі буде обговорюватись ситуація із масованою атакою іранських балістичних ракет на Ізраїль.
За словами самого очільника Білого дому, він і Гарріс уже провели термінову зустріч з командою національної безпеки, "щоб обговорити плани Ірану здійснити неминучу ракетну атаку на Ізраїль.
Іран атакує Ізраїль сотнями ракет
Увечері 1 жовтня стало відомо, що Іран розпочав масовану ракетну атаку на Ізраїль.
Командування Армії Оборони Ізраїлю звернулося до цивільного населення та наказало зберігати пильність і точно виконувати усі його вказівки.
Станом на зараз сигнали повітряної тривоги лунають у різних куточках країни.
Спочатку журналісти заявили про те, що Іран планує запустити 240-250 ракет у дві хвилі по чотирьох цілях в Ізраїлі.
Однак згодом стало відомо, що Тегеран випустив уже близько 400 ракет.
Головні цілі для Ірану — штаб-квартира Моссаду і три військово-повітряні бази Ізраїля.
За словами інсайдерів, Тель-Авів не планував завдавати превентивного удару, однак має намір атакувати противника у відповідь на його повітряні удари.
Окрім того, наголошується, що США та Ізраїль активували всі системи оборони, щоб захистити цивільне населення та усі важливі об'єкти.
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