Байден і Гарріс скликали термінову зустріч на тлі атаки Ірану на Ізраїль

Увечері 1 жовтня американський лідер Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс проводять термінову зустріч з командою посадовців з питань національної безпеки.

США оперативно відреагували на дії Ірану

Про це повідомила старша заступниця речниці Білого дому Емілі Сімонс.

Вона офіційно підтвердила, що під час зустрічі буде обговорюватись ситуація із масованою атакою іранських балістичних ракет на Ізраїль.

Вони проаналізували стан підготовки США, щоб допомогти Ізраїлю захиститися від нападу і захистити американський контингент, — наголосила Емілі Сімонс. Поширити

За словами самого очільника Білого дому, він і Гарріс уже провели термінову зустріч з командою національної безпеки, "щоб обговорити плани Ірану здійснити неминучу ракетну атаку на Ізраїль.

.@POTUS just convened a meeting with @VP and their natsec team to discuss Iranian plans to imminently launch a significant ballistic missile attack against Israel.



They reviewed the status of U.S. preparations to help Israel defend against attacks and protect U.S. personnel. — Emilie Simons (@EmilieSimons46) October 1, 2024

Іран атакує Ізраїль сотнями ракет

Увечері 1 жовтня стало відомо, що Іран розпочав масовану ракетну атаку на Ізраїль.

Командування Армії Оборони Ізраїлю звернулося до цивільного населення та наказало зберігати пильність і точно виконувати усі його вказівки.

Станом на зараз сигнали повітряної тривоги лунають у різних куточках країни.

Спочатку журналісти заявили про те, що Іран планує запустити 240-250 ракет у дві хвилі по чотирьох цілях в Ізраїлі.

Однак згодом стало відомо, що Тегеран випустив уже близько 400 ракет.

Головні цілі для Ірану — штаб-квартира Моссаду і три військово-повітряні бази Ізраїля.

За словами інсайдерів, Тель-Авів не планував завдавати превентивного удару, однак має намір атакувати противника у відповідь на його повітряні удари.