Іран розпочав атаку на Ізраїль — відео

Увечері 1 жовтня армія Ірану здійснила масований пуск ракет по Ізраїлю. Про це повідомляє ЦАХАЛ.
Головні тези:
- Ізраїль намагається відбити атаку та закликає населення дотримуватися вказівок ЦАХАЛ.
- За даними інсайдерів, атака Ірану спрямована на штаб-квартиру Моссаду та військові бази в Ізраїлі.
- США та Ізраїль активували системи оборони, готуючись до відповіді на атаку Ірану.
Ізраїль намагається відбити атаку Ірану
Командування Армії Оборони Ізраїлю звернулося до цивільного населення та наказало зберігати пильність і точно виконувати усі його вказівки.
Окрім того, наголошується, що сигнали повітряної тривоги лунають по всьому Ізраїлю.
Згідно з даними журналістів, Тегеран має намір запустити 240-250 ракет у дві хвилі по чотирьох цілях в Ізраїлі.
Насамперед йдеться про штаб-квартиру Моссаду і три військово-повітряні бази.
Інсайдери також підтвердили, що Ізраїль не планував завдавати превентивного удару.
Що важливо розуміти, загальна кількість балістичних ракет приблизно вдвічі перевищує кількість запущених Іраном у квітні. Тоді 99% з них були перехоплені.
Також повідомляється, що у Тель-Авііві бойовики розстріляли людей. Є загиблі та постраждалі.
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