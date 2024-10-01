Іран розпочав атаку на Ізраїль — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

Іран розпочав атаку на Ізраїль — відео

ЦАХАЛ
ЦАХАЛ
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Увечері 1 жовтня армія Ірану здійснила масований пуск ракет по Ізраїлю. Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Головні тези:

  • Ізраїль намагається відбити атаку та закликає населення дотримуватися вказівок ЦАХАЛ.
  • За даними інсайдерів, атака Ірану спрямована на штаб-квартиру Моссаду та військові бази в Ізраїлі.
  • США та Ізраїль активували системи оборони, готуючись до відповіді на атаку Ірану.

Ізраїль намагається відбити атаку Ірану

Командування Армії Оборони Ізраїлю звернулося до цивільного населення та наказало зберігати пильність і точно виконувати усі його вказівки.

Закликаємо населення дотримуватися вказівок Командування Тилу. Почувши сирену, ви повинні пройти в захищене місце і залишатися там до подальших вказівок, — мовиться в офіційній заяві.

Окрім того, наголошується, що сигнали повітряної тривоги лунають по всьому Ізраїлю. 

Згідно з даними журналістів, Тегеран має намір запустити 240-250 ракет у дві хвилі по чотирьох цілях в Ізраїлі.

Насамперед йдеться про штаб-квартиру Моссаду і три військово-повітряні бази.

Інсайдери також підтвердили, що Ізраїль не планував завдавати превентивного удару.

Після запуску ракети повинні досягти цілі менш ніж за 15 хвилин. США та Ізраїль активували всі системи оборони, і Ізраїль абсолютно точно завдасть удару у відповідь після того, як це станеться, — розповіло анонімне джерело.

Що важливо розуміти, загальна кількість балістичних ракет приблизно вдвічі перевищує кількість запущених Іраном у квітні. Тоді 99% з них були перехоплені.

Також повідомляється, що у Тель-Авііві бойовики розстріляли людей. Є загиблі та постраждалі.

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