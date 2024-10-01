Байден ухвалив термінове рішення після атаки Ірану на Ізраїль
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Байден ухвалив термінове рішення після атаки Ірану на Ізраїль

Байден
Джерело:  online.ua

Президент США Джо Байден наказав американським військовим допомогти Ізраїлю відбити масовану ракетну атаку з боку Ірану.

Головні тези:

  • США вирішили втрутитися у конфлікт Ірану та Ізраїлю. 
  • Іран випустив близько 180 ракет у напрямку Ізраїлю, атака може повторитися.
  • Офіційний Тель-Авів має намір атакувати Іран у відповідь, однак поки цього не сталося.

США вирішили вступитися за Ізраїль

З заявою з цього приводу виступив спікер Ради національної безпеки Шон Саветт.

Він офіційно підтвердив, що очільник Білого дому і віцепрезидентка Камала Гарріс наразі активно стежать за розвитком ситуації, а також отримують регулярні оновлення.

Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю в захисті від іранських атак і збивати ракети, націлені на Ізраїль, — заявив речник.

Раніше також стало відомо, що Байден і Гарріс скликали екстрену зустріч з командою посадовців з питань національної безпеки на тлі ракетної атаки Ірану на Ізраїль.

Варто зазначити, що американські чиновники першими анонімно повідомили ЗМІ, що Іран планує атакувати Ізраїль уже 1 жовтня.

Атака Ірану на Ізраїль — останні подробиці

Іран майже одночасно випустив сотні ракет у напрямку Ізраїлю увечері 1 жовтня.

Офіційний Тель-Авів знав про наміри Тегерана, однак не планував завдавати превентивний удар.

Попри це, Ізраїль має намір атакувати Іран у відповідь, однак поки цього не сталося.

Згідно з останніми даними, Іран випустив близько 180 ракет. Про загиблих поки не повідомляється. По всій території Ізраїлю лунали сирени повітряної тривоги.

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Станом на 22:00 атака з боку Ірану закінчилася, однак невідомо, що далі планує робити Тегеран. Він уже встиг пригрозити США та застеріг їх від втручання у конфлікт.

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