Байден ухвалив термінове рішення після атаки Ірану на Ізраїль

США вирішили вступитися за Ізраїль

З заявою з цього приводу виступив спікер Ради національної безпеки Шон Саветт.

Він офіційно підтвердив, що очільник Білого дому і віцепрезидентка Камала Гарріс наразі активно стежать за розвитком ситуації, а також отримують регулярні оновлення.

Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю в захисті від іранських атак і збивати ракети, націлені на Ізраїль, — заявив речник. Поширити

Раніше також стало відомо, що Байден і Гарріс скликали екстрену зустріч з командою посадовців з питань національної безпеки на тлі ракетної атаки Ірану на Ізраїль.

Варто зазначити, що американські чиновники першими анонімно повідомили ЗМІ, що Іран планує атакувати Ізраїль уже 1 жовтня.

Атака Ірану на Ізраїль — останні подробиці

Іран майже одночасно випустив сотні ракет у напрямку Ізраїлю увечері 1 жовтня.

Офіційний Тель-Авів знав про наміри Тегерана, однак не планував завдавати превентивний удар.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Попри це, Ізраїль має намір атакувати Іран у відповідь, однак поки цього не сталося.

Згідно з останніми даними, Іран випустив близько 180 ракет. Про загиблих поки не повідомляється. По всій території Ізраїлю лунали сирени повітряної тривоги.

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