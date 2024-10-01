Байден ухвалив термінове рішення після атаки Ірану на Ізраїль

Президент США Джо Байден наказав американським військовим допомогти Ізраїлю відбити масовану ракетну атаку з боку Ірану.
Головні тези:
- США вирішили втрутитися у конфлікт Ірану та Ізраїлю.
- Іран випустив близько 180 ракет у напрямку Ізраїлю, атака може повторитися.
- Офіційний Тель-Авів має намір атакувати Іран у відповідь, однак поки цього не сталося.
США вирішили вступитися за Ізраїль
З заявою з цього приводу виступив спікер Ради національної безпеки Шон Саветт.
Він офіційно підтвердив, що очільник Білого дому і віцепрезидентка Камала Гарріс наразі активно стежать за розвитком ситуації, а також отримують регулярні оновлення.
Раніше також стало відомо, що Байден і Гарріс скликали екстрену зустріч з командою посадовців з питань національної безпеки на тлі ракетної атаки Ірану на Ізраїль.
Варто зазначити, що американські чиновники першими анонімно повідомили ЗМІ, що Іран планує атакувати Ізраїль уже 1 жовтня.
Атака Ірану на Ізраїль — останні подробиці
Іран майже одночасно випустив сотні ракет у напрямку Ізраїлю увечері 1 жовтня.
Офіційний Тель-Авів знав про наміри Тегерана, однак не планував завдавати превентивний удар.
Попри це, Ізраїль має намір атакувати Іран у відповідь, однак поки цього не сталося.
Згідно з останніми даними, Іран випустив близько 180 ракет. Про загиблих поки не повідомляється. По всій території Ізраїлю лунали сирени повітряної тривоги.
ЦАХАЛ стверджує, що всі ізраїльські цивільні перебували у бомбосховищах
Станом на 22:00 атака з боку Ірану закінчилася, однак невідомо, що далі планує робити Тегеран. Він уже встиг пригрозити США та застеріг їх від втручання у конфлікт.
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