Байден принял срочное решение после атаки Ирана на Израиль

Президент США Джо Байден приказал американским военным помочь Израилю отразить массированную ракетную атаку со стороны Ирана.
Главные тезисы
- США решили вмешаться в конфликт Ирана и Израиля.
- Иран выпустил около 180 ракет в направлении Израиля, атака может повториться.
- Официальный Тель-Авив намерен атаковать Иран в ответ, однако пока этого не произошло.
США решили вступиться за Израиль
С заявлением по этому поводу выступил спикер Совета национальной безопасности Шон Саветт.
Он официально подтвердил, что глава Белого дома и вице-президент Камала Харрис сейчас активно следят за развитием ситуации, а также получают регулярные обновления.
Ранее также стало известно, что Байден и Харрис созвали экстренную встречу с командой чиновников по национальной безопасности на фоне ракетной атаки Ирана на Израиль.
Следует отметить, что американские чиновники первыми анонимно сообщили СМИ, что Иран планирует атаковать Израиль уже 1 октября.
Атака Ирана на Израиль — последние подробности
Иран почти одновременно выпустил множество ракет в направлении Израиля вечером 1 октября.
Официальный Тель-Авив знал о намерениях Тегерана, однако не планировал наносить превентивный удар.
Несмотря на это, Израиль намерен атаковать Иран в ответ, однако пока этого не произошло.
Согласно последним данным, Иран выпустил около 180 ракет. О погибших пока не сообщается. По всей территории Израиля доносились сирены воздушной тревоги.
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По состоянию на 22.00 атака со стороны Ирана закончилась, однако неизвестно, что дальше планирует делать Тегеран. Он уже успел пригрозить США и предостерег их от вмешательства в конфликт.
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