Байден принял срочное решение после атаки Ирана на Израиль
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Политика
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Байден принял срочное решение после атаки Ирана на Израиль

Байден
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Источник:  online.ua

Президент США Джо Байден приказал американским военным помочь Израилю отразить массированную ракетную атаку со стороны Ирана.

Главные тезисы

  • США решили вмешаться в конфликт Ирана и Израиля.
  • Иран выпустил около 180 ракет в направлении Израиля, атака может повториться.
  • Официальный Тель-Авив намерен атаковать Иран в ответ, однако пока этого не произошло.

США решили вступиться за Израиль

С заявлением по этому поводу выступил спикер Совета национальной безопасности Шон Саветт.

Он официально подтвердил, что глава Белого дома и вице-президент Камала Харрис сейчас активно следят за развитием ситуации, а также получают регулярные обновления.

Байден поручил американским военным помочь Израилю в защите от иранских атак и сбивать ракеты, нацеленные на Израиль, — заявил спикер.

Ранее также стало известно, что Байден и Харрис созвали экстренную встречу с командой чиновников по национальной безопасности на фоне ракетной атаки Ирана на Израиль.

Следует отметить, что американские чиновники первыми анонимно сообщили СМИ, что Иран планирует атаковать Израиль уже 1 октября.

Атака Ирана на Израиль — последние подробности

Иран почти одновременно выпустил множество ракет в направлении Израиля вечером 1 октября.

Официальный Тель-Авив знал о намерениях Тегерана, однако не планировал наносить превентивный удар.

Несмотря на это, Израиль намерен атаковать Иран в ответ, однако пока этого не произошло.

Согласно последним данным, Иран выпустил около 180 ракет. О погибших пока не сообщается. По всей территории Израиля доносились сирены воздушной тревоги.

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По состоянию на 22.00 атака со стороны Ирана закончилась, однако неизвестно, что дальше планирует делать Тегеран. Он уже успел пригрозить США и предостерег их от вмешательства в конфликт.

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