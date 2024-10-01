Байден принял срочное решение после атаки Ирана на Израиль

США решили вступиться за Израиль

С заявлением по этому поводу выступил спикер Совета национальной безопасности Шон Саветт.

Он официально подтвердил, что глава Белого дома и вице-президент Камала Харрис сейчас активно следят за развитием ситуации, а также получают регулярные обновления.

Байден поручил американским военным помочь Израилю в защите от иранских атак и сбивать ракеты, нацеленные на Израиль, — заявил спикер. Поделиться

Ранее также стало известно, что Байден и Харрис созвали экстренную встречу с командой чиновников по национальной безопасности на фоне ракетной атаки Ирана на Израиль.

Следует отметить, что американские чиновники первыми анонимно сообщили СМИ, что Иран планирует атаковать Израиль уже 1 октября.

Атака Ирана на Израиль — последние подробности

Иран почти одновременно выпустил множество ракет в направлении Израиля вечером 1 октября.

Официальный Тель-Авив знал о намерениях Тегерана, однако не планировал наносить превентивный удар.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Несмотря на это, Израиль намерен атаковать Иран в ответ, однако пока этого не произошло.

Согласно последним данным, Иран выпустил около 180 ракет. О погибших пока не сообщается. По всей территории Израиля доносились сирены воздушной тревоги.

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