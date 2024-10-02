Большая ошибка. Израиль анонсировал месть Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив отомстит Ирану за массированную ракетную атаку 1 октября.
Главные тезисы
- Тель-Авив пока не сообщает, как планирует отомстить Ирану.
- США помогали Израилю отразить ракетную атаку Ирана.
- Такое решение принял 1 октября американский лидер Джо Байден.
Ирану не избежать возмездия
Однако пока Биньямин Нетаньяху не раскрывает, каким образом будет совершена месть.
Ранее появилась информация о том, что Израиль может нанести ответный удар, однако пока этого не произошло.
Что важно понимать, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) утверждает, что эта ракетная атака была реакцией на ликвидацию Израилем влиятельных террористов и агрессию в Ливане против поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла" и в секторе Газа.
США помогали Израилю отбивать атаку Ирана
Вечером 1 октября президент США Джо Байден приказал американским военным помочь Израилю отразить массированную ракетную атаку со стороны Ирана.
Впоследствии появилась информация о том, что американские эсминцы, расположенные в восточной части Средиземного моря, сбили несколько летевших на Израиль иранских ракет.
Что важно понимать, официально эту информацию в Пентагоне не подтверждали.
По словам спикера Совета национальной безопасности Шона Саветта, Джо Байден и вице-президент Камала Гаррис следили за ситуацией с массированным ракетным обстрелом со стороны Ирана.
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