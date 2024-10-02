Большая ошибка. Израиль анонсировал месть Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив отомстит Ирану за массированную ракетную атаку 1 октября.

Ирану не избежать возмездия

Иран совершил сегодня (1 октября — ред.) большую ошибку — и он заплатит за нее, — заявил премьер-министр Израиля. Поделиться

Однако пока Биньямин Нетаньяху не раскрывает, каким образом будет совершена месть.

Ранее появилась информация о том, что Израиль может нанести ответный удар, однако пока этого не произошло.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Что важно понимать, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) утверждает, что эта ракетная атака была реакцией на ликвидацию Израилем влиятельных террористов и агрессию в Ливане против поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла" и в секторе Газа.

Опасения, что Иран и США будут вовлечены в региональную войну, выросли из-за усиления атаки Израиля на Ливан в течение последних двух недель, включая начало наземной операции в понедельник, а также из-за годового конфликта в секторе Газа, — пишут журналисты. Поделиться

США помогали Израилю отбивать атаку Ирана

Вечером 1 октября президент США Джо Байден приказал американским военным помочь Израилю отразить массированную ракетную атаку со стороны Ирана.

Впоследствии появилась информация о том, что американские эсминцы, расположенные в восточной части Средиземного моря, сбили несколько летевших на Израиль иранских ракет.

Что важно понимать, официально эту информацию в Пентагоне не подтверждали.