Велика помилка. Ізраїль анонсував помсту Ірану
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Велика помилка. Ізраїль анонсував помсту Ірану

Біньямін Нетаньягу
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Джерело:  Reuters

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Тель-Авів помститься Ірану за масовану ракетну атаку 1 жовтня.

Головні тези:

  • Тель-Авів поки не повідомляє, як планує помститися Ірану.
  • США допомагали Ізраїлю відбити ракетну атаку Ірану.
  • Таке рішення 1 жовтня ухвалив американський лідер Джо Байден.

На Іран чекає відплата

Іран зробив сьогодні (1 жовтня — ред.) велику помилку — і він заплатить за неї, — заявив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Однак поки Біньямін Нетаньягу не розкриває, у який спосіб буде здійснена помста.

Раніше з’явилася інформація про те, що Ізраїль може завдати удару у відповідь, однак поки цього не сталося.

Що важливо розуміти, Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) стверджує, що ця ракетна атака була реакцією на ліквідацію Ізраїлем впливових терористів і агресію в Лівані проти підтримуваного Іраном угрупування "Хезболла" і в секторі Гази.

Побоювання, що Іран і США будуть втягнуті в регіональну війну, зросли через посилення атаки Ізраїлю на Ліван протягом останніх двох тижнів, включаючи початок наземної операції в понеділок, а також через річний конфлікт у секторі Гази, — пишуть журналісти.

США допомагали Ізраїлю відбивати атаку Ірану

Увечері 1 жовтня президент США Джо Байден наказав американським військовим допомогти Ізраїлю відбити масовану ракетну атаку з боку Ірану.

Згодом з’явилася інформація про те, що американські есмінці, розташовані у східній частині Середземного моря, збили кілька іранських ракет, що летіли на Ізраїль.

Що важливо розуміти, офіційно цю інформацію в Пентагоні не підтверджували.

За словами спікера Ради національної безпеки Шона Саветта, Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс стежили за ситуацією з масованим ракетним обстрілом Ірану.

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