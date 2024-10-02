Велика помилка. Ізраїль анонсував помсту Ірану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Тель-Авів помститься Ірану за масовану ракетну атаку 1 жовтня.
Головні тези:
- Тель-Авів поки не повідомляє, як планує помститися Ірану.
- США допомагали Ізраїлю відбити ракетну атаку Ірану.
- Таке рішення 1 жовтня ухвалив американський лідер Джо Байден.
На Іран чекає відплата
Однак поки Біньямін Нетаньягу не розкриває, у який спосіб буде здійснена помста.
Раніше з’явилася інформація про те, що Ізраїль може завдати удару у відповідь, однак поки цього не сталося.
Що важливо розуміти, Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) стверджує, що ця ракетна атака була реакцією на ліквідацію Ізраїлем впливових терористів і агресію в Лівані проти підтримуваного Іраном угрупування "Хезболла" і в секторі Гази.
США допомагали Ізраїлю відбивати атаку Ірану
Увечері 1 жовтня президент США Джо Байден наказав американським військовим допомогти Ізраїлю відбити масовану ракетну атаку з боку Ірану.
Згодом з’явилася інформація про те, що американські есмінці, розташовані у східній частині Середземного моря, збили кілька іранських ракет, що летіли на Ізраїль.
Що важливо розуміти, офіційно цю інформацію в Пентагоні не підтверджували.
За словами спікера Ради національної безпеки Шона Саветта, Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс стежили за ситуацією з масованим ракетним обстрілом Ірану.
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