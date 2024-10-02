Велика помилка. Ізраїль анонсував помсту Ірану

На Іран чекає відплата

Іран зробив сьогодні (1 жовтня — ред.) велику помилку — і він заплатить за неї, — заявив прем'єр-міністр Ізраїлю. Поширити

Однак поки Біньямін Нетаньягу не розкриває, у який спосіб буде здійснена помста.

Раніше з’явилася інформація про те, що Ізраїль може завдати удару у відповідь, однак поки цього не сталося.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Що важливо розуміти, Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) стверджує, що ця ракетна атака була реакцією на ліквідацію Ізраїлем впливових терористів і агресію в Лівані проти підтримуваного Іраном угрупування "Хезболла" і в секторі Гази.

Побоювання, що Іран і США будуть втягнуті в регіональну війну, зросли через посилення атаки Ізраїлю на Ліван протягом останніх двох тижнів, включаючи початок наземної операції в понеділок, а також через річний конфлікт у секторі Гази, — пишуть журналісти. Поширити

США допомагали Ізраїлю відбивати атаку Ірану

Увечері 1 жовтня президент США Джо Байден наказав американським військовим допомогти Ізраїлю відбити масовану ракетну атаку з боку Ірану.

Згодом з’явилася інформація про те, що американські есмінці, розташовані у східній частині Середземного моря, збили кілька іранських ракет, що летіли на Ізраїль.

Що важливо розуміти, офіційно цю інформацію в Пентагоні не підтверджували.