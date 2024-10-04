ЄС готує потужну помсту Ірану за постачання Росії балістичних ракет

Як вдалося дізнатися інформаційній агенції Bloomberg, офіційний Брюссель має намір запровадити пакет санкцій проти Ірану за постачання країні-агресорці РФ балістичних ракет.

Іран потрапить під новий санкційний удар ЄС

Як стверджують інсайдери журналістів, перший пакет заходів торкнеться близько десятка фізичних і юридичних осіб.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про машинобудівні, металургійні та авіаційні компанії.

Обмеження з боку ЄС будуть першою відповіддю на надання ракет, і зараз розглядаються додаткові списки, зазначили співрозмовники журналістів. Поширити

Ще одне анонімне джерело повідомило журналістам, що Штати планують окремо ввести санкції проти Ірану за його нещодавній удар по Ізраїлю.

Ба більше, офіційний Вашингтон наполягає на тому, щоб союзники вчинили так само.

Дедалі більше країн вводять санкції проти Ірану

Як уже згадувалося раніше, 10 вересня американська влада офіційно підтвердила факт постачання балістичних ракет Росії від Ірану.

За словами США, це вказує на подальше поглиблення військових відносин між Москвою та Тегераном.

Шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель передав країнам-членам пропозицію санкцій за передачу Іраном балістичних ракет Росії.

Свої пакети санкцій проти Ірану та Росії вже оголосили Велика Британія та США.

Ба більше, 23 вересня глава Євроради Шарль Мішель зустрівся у Нью-Йорку з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном й під час зустрічі намагався тиснути на нього щодо поставки ракет Росії для війни проти України.

I met with Iran President @drpezeshkian in the margins of the #UNGA week.



Reiterated EU’s concerns: delivery of weapons to Russia, destabilising the region through proxies, detained EU citizens, nuclear program and human rights situation.



Also underlined the importance of… pic.twitter.com/xNF2jy4N8x — Charles Michel (@CharlesMichel) September 23, 2024

За словами журналістів, Мішель заявив Пезешкіану, що відносини між Іраном і Європою перебувають на найнижчому рівні.