Ситуація складна. На фронті відбулося 169 бойових зіткнень

Російські загарбники, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакують позиції українських військ. Попри це, Силам оборони України вдається знищувати сотні солдатів РФ та велику кількість ворожої техніки.

Втрати армії РФ станом на 12 жовтня 2024 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.10.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 667 630 (+1 290) осіб,

танків — 8 962 (+9) од,

бойових броньованих машин — 17 827 (+27) од,

артилерійських систем — 19 381 (+59) од,

РСЗВ — 1 230 (+1) од,

засобів ППО — 976 (+0) од,

літаків — 369(+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 947 (+110) од,

крилатих ракет — 2 619 (+0) од,

кораблів/катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 26 513 (+115) од,

спеціальної техніки — 3 434 (+38) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація на фронті 11-12 жовтня — що відомо

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаудари, зокрема, скинув 110 КАБ.

Ба більше, вказано, що російські окупанти здійснили понад 5000 обстрілів, з них 155 — із реактивних систем залпового вогню та використали для атак понад 1530 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Річки, Яструбине, Осоївка, Безсалівка, Бондарівщина, Рибці, Кисла Дубина, Степне, Ободи, Юр’єве, Рівне, Олешня, Катеринівка, Черкаська Лозова, Іскрисківщина, Волфине, Куп’янськ, Петропавлівка, Новоєгорівка, Ясногорівка, Сіверськ, Закітне, Диліївка, Краматорськ, Валентинівка, Катеринівка, Олександро-Калинове, Яблунівка, Калинове, Антонівка, Ясна Поляна, Золота Нива, Макарівка, Богоявленка, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Таврійське, Козацьке. Поширити

Окрім того, повідомляється, що 11 жовтня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожих пункти управління, 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему на вогневій позиції, станцію РЕБ та один засіб протиповітряної оборони противника.