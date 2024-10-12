Ситуація складна. На фронті відбулося 169 бойових зіткнень

Російські загарбники, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакують позиції українських військ. Попри це, Силам оборони України вдається знищувати сотні солдатів РФ та велику кількість ворожої техніки.
Головні тези:
- Українські війська вдало відбили 32 атаки ворога на Курахівському напрямку.
- Загальні бойові втрати російських окупантів сягнули понад 667 тисяч осіб.
- Армія РФ здійснила понад 5000 обстрілів по території України 11 жовтня.
Втрати армії РФ станом на 12 жовтня 2024 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.10.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 667 630 (+1 290) осіб,
танків — 8 962 (+9) од,
бойових броньованих машин — 17 827 (+27) од,
артилерійських систем — 19 381 (+59) од,
РСЗВ — 1 230 (+1) од,
засобів ППО — 976 (+0) од,
літаків — 369(+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 947 (+110) од,
крилатих ракет — 2 619 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 26 513 (+115) од,
спеціальної техніки — 3 434 (+38) од.
Ситуація на фронті 11-12 жовтня — що відомо
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаудари, зокрема, скинув 110 КАБ.
Ба більше, вказано, що російські окупанти здійснили понад 5000 обстрілів, з них 155 — із реактивних систем залпового вогню та використали для атак понад 1530 дронів-камікадзе.
Окрім того, повідомляється, що 11 жовтня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожих пункти управління, 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему на вогневій позиції, станцію РЕБ та один засіб протиповітряної оборони противника.
Найбільша кількість атак була відбита Силами оборони на Курахівському напрямку, всього зупинено 32 атаки ворога.
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