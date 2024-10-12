Курська операція. Кремль дав окупантам чітку вказівку

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін наказав, щоб російські вояка відбили в українських сил втрачені території Курської області до погіршення погодних умов , яке обмежить їхні маневри на полі бою.

Армія РФ безуспішно намагається повернути втрачені російські території

Згідно з даними американського Інституту вивчення війни, 10-11 жовтня російські загарбники уже посилили контратаки у Курській області РФ.

Попри те, що російські військові блогери заявляють про просування росіян, команда ISW вказує на те, що жодних підтверджень цим заявам немає.

Що важливо розуміти, йшлося про просування росіян у Суджанському районі, чи нібито витіснення українських сил з більшої частини Глушковського району 10 та 11 жовтня, чи про нібито оточення українських військ у Кореневському районі на Курщині.

Однак, як згодом виявилося, це брехня, адже українські воїни не відступали з захоплених позицій.

Фото: understandingwar.org

Осіння та зимова погода допоможе українцям тримати оборону

Як зазначає американський Інститут вивчення війни, російське військове командування дуже бентежить той факт, що погані погодні умови восени 2024 року і на початку зими 2024-2025 років сприятимуть позиційним боям у Курській області.

Що важливо розуміти, вони також дадуть Силам оборони України більше часу, щоб краще закріпитися на утримуваних ними позиціях.

Краще закріплені українські війська з більш розгалуженою фортифікаційною мережею в Курській області, ймовірно, ще більше ускладнять спроби Росії відтіснити українські війська назад через кордон, — йдеться в повідомленні. Поширити

Армія РФ також усвідомлює, що вікно можливостей, щоб витіснити українські сили з Курської області з тим рівнем живої сили і техніки, який росіяни виділили на це, поступово закривається.