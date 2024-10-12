Нелегитимный президент РФ Владимир Путин приказал, чтобы российские вояки отбили у украинских сил потерянные территории Курской области до ухудшения погодных условий, которое ограничит их маневры на поле боя.

Армия РФ безуспешно пытается отбить российские территории

Согласно данным американского Института изучения войны, 10-11 октября российские захватчики уже усилили контратаки в Курской области РФ.

Несмотря на то, что российские военные блогеры заявляют о продвижении россиян, команда ISW указывает, что никаких подтверждений этим заявлениям нет.

Что важно понимать, речь шла о продвижении россиян в Суджанском районе, или вытеснении украинских сил из большей части Глушковского района 10 и 11 октября, или о якобы окружении украинских войск в Кореневском районе на Курщине.

Однако, как оказалось, это ложь, ведь украинские воины не отступали со своих позиций.

Фото: understandingwar.org

Осенняя и зимняя погода поможет украинцам держать оборону

Как отмечает американский Институт изучения войны, российское военное командование очень беспокоит тот факт, что плохие погодные условия осенью 2024 года и в начале зимы 2024-2025 годов будут способствовать позиционным боям в Курской области.

Что важно понимать, они также дадут Силам обороны Украины больше времени, чтобы лучше закрепиться на удерживаемых ими позициях.

Лучше закрепленные украинские войска с более разветвленной фортификационной сетью в Курской области, вероятно, еще больше усложнят попытки России оттеснить украинские войска через границу, — сказано в сообщении. Поделиться

Армия РФ также отдает себе отчет, что окно возможностей, чтобы вытеснить украинские силы из Курской области с тем уровнем живой силы и техники, который россияне выделили на это, постепенно закрывается.