Курская операция. Сырский заявил о еще одной победе Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что страна-агрессорка РФ перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область, что привело к ослаблению ее позиций на фронте в Украине.
Главные тезисы
- Курская операция вносит значительный вклад в обменный фонд для освобождения украинцев из плена.
- Президент Украины отметил важность операции и выразил благодарность защитникам и защитницам за их мужество и преданность.
- Курская операция стала важным этапом войны, ведь помагает Украине давить на Россию.
Курская операция дает свои плоды
Александр Сырский обратил внимание на то, что армия РФ опрокинула эти силы с других фронтов, где они вели наступательные действия.
По словам Сырского, такие действия российских захватчиков привели к ослаблению вражеских группировок на других направлениях, в частности в Запорожской, Херсонской и Краматорской областях.
Почему Курская операция настолько важна
По словам главы государства Владимира Зеленского, Курская операция значительно помогла и продолжает помогать Украине сдерживать продвижение армии РФ.
Кроме того, указано, что именно она обеспечила Силам обороны один из самых больших вкладов в обменный фонд.
Президент также выразил благодарность всем защитникам и защитницам — каждому подразделению, которое делает все, чтобы пополнять обменный фонд для Украины.
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