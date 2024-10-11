Курская операция. Сырский заявил о еще одной победе Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Курская операция. Сырский заявил о еще одной победе Украины

Сырский
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что страна-агрессорка РФ перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область, что привело к ослаблению ее позиций на фронте в Украине.

Главные тезисы

  • Курская операция вносит значительный вклад в обменный фонд для освобождения украинцев из плена.
  • Президент Украины отметил важность операции и выразил благодарность защитникам и защитницам за их мужество и преданность.
  • Курская операция стала важным этапом войны, ведь помагает Украине давить на Россию.

Курская операция дает свои плоды

Александр Сырский обратил внимание на то, что армия РФ опрокинула эти силы с других фронтов, где они вели наступательные действия.

Мы знаем, что на Курское направление было переброшено около 50 тысяч военных из других направлений.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По словам Сырского, такие действия российских захватчиков привели к ослаблению вражеских группировок на других направлениях, в частности в Запорожской, Херсонской и Краматорской областях.

Это, конечно, облегчило нам условия для проведения оборонной операции, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Почему Курская операция настолько важна

По словам главы государства Владимира Зеленского, Курская операция значительно помогла и продолжает помогать Украине сдерживать продвижение армии РФ.

Кроме того, указано, что именно она обеспечила Силам обороны один из самых больших вкладов в обменный фонд.

Также был доклад по Курской операции. Два месяца наших военных действий в Курской области. И это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и дальше помогает нашему государству. Украинцы доказали, что могут выжимать войну в Россию. И при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война им ничего не даст.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент также выразил благодарность всем защитникам и защитницам — каждому подразделению, которое делает все, чтобы пополнять обменный фонд для Украины.

Наша Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена. Это важно. Мы будем давить на Россию еще сильнее, потому что только силой можно приблизить мир.

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