4 года назад тогда еще президент США Дональд Трамп тайно отправлял российскому диктатору Владимиру Путину "дефицитные" тесты на COVID-19 для личного использования.

Новые данные об отношениях Путина и Трампа

Эксклюзивной информацией поделился заместитель редактора The Washington Post Боб Вудворд в своей книге "Война".

Крайне интересно то, что нелегитимный президент РФ просил лидера республиканцев никому не рассказывать об этом акте “благотворительности”.

Что важно понимать, это были дефицитные тесты, поэтому разглашение таких данных могло навредить и самому Дональду Трампу, который тогда еще был главой Белого дома.

Путин якобы сказал, что не хочет, чтобы Трамп кому рассказывал о тестах. Он якобы утверждал, что люди "разозлятся" не на него, а на Трампа. Поделиться

Автор книги “Война”, проанализировав все решения и действия республиканца, пришел к выводу, что ему нельзя возвращаться в Белый дом.

По мнению Вудворда, Джо Байден и его команда, несмотря на ошибки, демонстрировали "устойчивое и целенаправленное лидерство".

Как у Трампа отреагировали на этот скандал

Что интересно, спикер кампании Трампа Стивен Чунг начал утверждать, что якобы ни одна из историй Вудворда в книге "не соответствует действительности".

По его словам, книга "Война" либо должна быть "на распродаже в отделе художественной литературы в книжном магазине со скидками, либо использоваться как туалетная бумага".

Следует также напомнить, что сам Дональд Трамп никогда не отрицал своих тесных отношений с Путиным.

Несмотря на это, после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским он официально объявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины.

Дональд Трамп до сих пор не хочет раскрывать свой план завершения войны РФ против Украины за 24 часа.