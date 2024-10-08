4 роки тому тоді ще президент США Дональд Трамп таємно надсилав російському диктатору Володимиру Путіну "дефіцитні" тести на COVID-19 для особистого використання.

Нові дані про стосунки Путіна та Трампа

Ексклюзивною інформацією поділився заступник редактора The Washington Post Боб Вудворд у своїй книзі "Війна".

Вкрай цікавим є те, що нелегітимний президент РФ просив лідера республіканців нікому не розповідати про цей акт “благодійності”.

Що важливо розуміти, це були дефіцитні тести, тому розголошення таким даних могло нашкодити й самому Дональду Трампу, який тоді ще був очільником Білого дому.

Путін нібито сказав, що не хоче, аби Трамп комусь розповідав про тести. Він нібито стверджував, що люди "розсердяться" не на нього, а на Трампа. Поширити

Автор книги війні, проаналізувавши усі рішення та дії республіканця дійшов висновку, що йому не можна повертатися у Білий дім.

На переконання Вудворда, Джо Байден і його команда, попри помилки, демонстрували "стійке і цілеспрямоване лідерство".

Як у Трампа відреагували на цей скандал

Що цікаво, спікер кампанії Трампа Стівен Чунг почав стверджувати, що нібито жодна з історій Вудворда у книзі "не відповідає дійсності".

За його словами, книга “Війна” або повинна бути “на розпродажі у відділі художньої літератури в книжковому магазині зі знижками, або використовуватися як туалетний папір".

Варто також нагадати, що сам Дональд Трамп ніколи не заперечував свої тісні стосунки з Путіним.

Попри це, після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським, він офіційно оголосив, що виступає за "справедливий" мир для України.

Дональд Трамп досі не хоче розкривати свій план завершення війни РФ проти України за 24 години.