Трамп запропонував Ізраїлю атакувати ядерні об’єкти Ірану
Категорія
Політика
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Трамп запропонував Ізраїлю атакувати ядерні об’єкти Ірану

Трамп
Джерело:  CNN

На переконання кандидата у президенти США Дональда Трампа, Ізраїль має повне право, щоб завдати ударів по ядерних об’єктах Ірану.

Головні тези:

  • Трамп висловив підтримку Ізраїлю та закликав його помститися Ірану найжорсткішим чином.
  • Байден порадив Тель-Авіву не атакувати ядерні об'єкту Ірану, однак невідомо, яке рішення ухвалить Ізраїль.
  • США допомагали Ізраїлю відбити масовану ракетну атаку з боку Ірану.

Трамп знову розкритикував політику Байдена щодо Ірану

За словами лідера республіканців, він категорично не згоден із тим, що американський лідер Джо Байден порадив Ізраїлю вжити пропорційних заходів і не завдавати удару по ядерних об'єктах.

Вони запитали (Байдена): "Що ви думаєте про Іран? Ви б ударили по Ірану?". І він сказав: "Тільки б вони не вдарили по ядерному обладнанню". Адже це те, що ви хочете вдарити, вірно? Я сказав: "По-моєму, він помилився. Хіба це не те, по чому ви маєте вдарити?

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат у президенти США

Що важливо розуміти, очільник Білого дому розраховує на те, що офіційний Тель-Авів обере зважений підхід, який дасть йому змогу відстояти своє право на удар у відповідь і водночас уникнути дій, що можуть спричинити подальші відповідні дії та ввергнути регіон у повномасштабну війну.

США допомагали Ізраїлю відбивати атаку Ірану

Увечері 1 жовтня, коли Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю, президент США Джо Байден наказав американським військовим допомогти Тель-Авіву відбити масовану ракетну атаку з боку Ірану.

Пізніше стало відомо, що американські есмінці, розташовані у східній частині Середземного моря, збили кілька іранських ракет, що летіли на Ізраїль.

Що важливо розуміти, офіційно цю інформацію в Пентагоні не підтверджували.

За словами спікера Ради національної безпеки Шона Саветта, Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс стежили за ситуацією з масованим ракетним обстрілом Ірану.

Сам Ізраїль нещодавно анонсував помсту Ірану, однак не пояснив, про що йдеться.

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