Трамп запропонував Ізраїлю атакувати ядерні об’єкти Ірану

На переконання кандидата у президенти США Дональда Трампа, Ізраїль має повне право, щоб завдати ударів по ядерних об’єктах Ірану.
Головні тези:
- Трамп висловив підтримку Ізраїлю та закликав його помститися Ірану найжорсткішим чином.
- Байден порадив Тель-Авіву не атакувати ядерні об'єкту Ірану, однак невідомо, яке рішення ухвалить Ізраїль.
- США допомагали Ізраїлю відбити масовану ракетну атаку з боку Ірану.
Трамп знову розкритикував політику Байдена щодо Ірану
За словами лідера республіканців, він категорично не згоден із тим, що американський лідер Джо Байден порадив Ізраїлю вжити пропорційних заходів і не завдавати удару по ядерних об'єктах.
Що важливо розуміти, очільник Білого дому розраховує на те, що офіційний Тель-Авів обере зважений підхід, який дасть йому змогу відстояти своє право на удар у відповідь і водночас уникнути дій, що можуть спричинити подальші відповідні дії та ввергнути регіон у повномасштабну війну.
США допомагали Ізраїлю відбивати атаку Ірану
Увечері 1 жовтня, коли Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю, президент США Джо Байден наказав американським військовим допомогти Тель-Авіву відбити масовану ракетну атаку з боку Ірану.
Пізніше стало відомо, що американські есмінці, розташовані у східній частині Середземного моря, збили кілька іранських ракет, що летіли на Ізраїль.
Що важливо розуміти, офіційно цю інформацію в Пентагоні не підтверджували.
За словами спікера Ради національної безпеки Шона Саветта, Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс стежили за ситуацією з масованим ракетним обстрілом Ірану.
Сам Ізраїль нещодавно анонсував помсту Ірану, однак не пояснив, про що йдеться.
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