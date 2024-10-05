Трамп запропонував Ізраїлю атакувати ядерні об’єкти Ірану

На переконання кандидата у президенти США Дональда Трампа, Ізраїль має повне право, щоб завдати ударів по ядерних об’єктах Ірану.

Трамп знову розкритикував політику Байдена щодо Ірану

За словами лідера республіканців, він категорично не згоден із тим, що американський лідер Джо Байден порадив Ізраїлю вжити пропорційних заходів і не завдавати удару по ядерних об'єктах.

Вони запитали (Байдена): "Що ви думаєте про Іран? Ви б ударили по Ірану?". І він сказав: "Тільки б вони не вдарили по ядерному обладнанню". Адже це те, що ви хочете вдарити, вірно? Я сказав: "По-моєму, він помилився. Хіба це не те, по чому ви маєте вдарити? Дональд Трамп Кандидат у президенти США

Що важливо розуміти, очільник Білого дому розраховує на те, що офіційний Тель-Авів обере зважений підхід, який дасть йому змогу відстояти своє право на удар у відповідь і водночас уникнути дій, що можуть спричинити подальші відповідні дії та ввергнути регіон у повномасштабну війну.

США допомагали Ізраїлю відбивати атаку Ірану

Увечері 1 жовтня, коли Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю, президент США Джо Байден наказав американським військовим допомогти Тель-Авіву відбити масовану ракетну атаку з боку Ірану.

Пізніше стало відомо, що американські есмінці, розташовані у східній частині Середземного моря, збили кілька іранських ракет, що летіли на Ізраїль.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Що важливо розуміти, офіційно цю інформацію в Пентагоні не підтверджували.

За словами спікера Ради національної безпеки Шона Саветта, Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс стежили за ситуацією з масованим ракетним обстрілом Ірану.