Трамп предложил Израилю атаковать ядерные объекты Ирана

По мнению кандидата в президенты США Дональда Трампа, Израиль имеет полное право, чтобы нанести удары по ядерным объектам Ирана.
Главные тезисы
- Трамп выразил поддержку Израилю и призвал его отомстить Ирану самым жестким образом.
- Байден посоветовал Тель-Авиву не атаковать ядерные объекта Ирана, однако неизвестно, какое решение примет Израиль.
- США помогали Израилю отразить массированную ракетную атаку со стороны Ирана.
Трамп вновь раскритиковал политику Байдена относительно Ирана
По словам лидера республиканцев, он категорически не согласен с тем, что американский лиде Джо Байден посоветовал Израилю принять пропорциональные меры и не наносить удар по ядерным объектам.
Что важно понимать, глава Белого дома рассчитывает на то, что официальный Тель-Авив выберет взвешенный подход, который позволит ему отстоять свое право на ответный удар и одновременно избежать действий, которые могут повлечь дальнейшие ответные действия и ввергнуть регион в полномасштабную войну.
США помогали Израилю отбивать атаку Ирана
Вечером 1 октября, когда Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, президент США Джо Байден приказал американским военным помочь Тель-Авиву отразить массированную ракетную атаку со стороны Ирана.
Позже стало известно, что американские эсминцы, расположенные в восточной части Средиземного моря, сбили несколько летевших на Израиль иранских ракет.
Что важно понимать, официально эту информацию в Пентагоне не подтверждали.
По словам спикера Совета национальной безопасности Шона Саветта, Джо Байден и вице-президент Камала Гаррис следили за ситуацией с массированным ракетным обстрелом Ирана.
Сам Израиль недавно анонсировал месть Ирану, однако не объяснил, о чем идет речь.
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