Трамп предложил Израилю атаковать ядерные объекты Ирана

По мнению кандидата в президенты США Дональда Трампа, Израиль имеет полное право, чтобы нанести удары по ядерным объектам Ирана.

Трамп вновь раскритиковал политику Байдена относительно Ирана

По словам лидера республиканцев, он категорически не согласен с тем, что американский лиде Джо Байден посоветовал Израилю принять пропорциональные меры и не наносить удар по ядерным объектам.

Они спросили (Байдена): "Что вы думаете об Иране? Вы бы ударили по Ирану?". И он сказал: "Только бы они не ударили по ядерному оборудованию". Это ведь то, по чему вы хотите ударить, верно? Я сказал: "По-моему, он ошибся. Разве это не то, по чему вы ударите?" Дональд Трамп Кандидат в президенты США

Что важно понимать, глава Белого дома рассчитывает на то, что официальный Тель-Авив выберет взвешенный подход, который позволит ему отстоять свое право на ответный удар и одновременно избежать действий, которые могут повлечь дальнейшие ответные действия и ввергнуть регион в полномасштабную войну.

США помогали Израилю отбивать атаку Ирана

Вечером 1 октября, когда Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, президент США Джо Байден приказал американским военным помочь Тель-Авиву отразить массированную ракетную атаку со стороны Ирана.

Позже стало известно, что американские эсминцы, расположенные в восточной части Средиземного моря, сбили несколько летевших на Израиль иранских ракет.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Что важно понимать, официально эту информацию в Пентагоне не подтверждали.

По словам спикера Совета национальной безопасности Шона Саветта, Джо Байден и вице-президент Камала Гаррис следили за ситуацией с массированным ракетным обстрелом Ирана.