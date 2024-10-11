Силы обороны Украины уничтожили российский вертолет

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. Генштаб ВСУ отчитался о новых потерях армии РФ, в том числе 1 140 захватчиков и один вертолет врага.

Потери армии РФ по состоянию на 11 октября 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 666 340 (+1 140) человек,

танков — 8 953 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 17 800 (+35) ед,

артиллерийских систем — 19 322 (+59) ед,

РСЗО — 1 229 (+4) ед,

средств ПВО — 976 (+3) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 329 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 16837 (+70),

крылатых ракет — 2619 (+0),

кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 26398 (+84) ед,

специальной техники — 3396 (+10).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте 10-11 октября — что известно

За прошедшие сутки было зафиксировано 114 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

Больше всего боев происходит на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях.

10 октября армия РФ нанесла по территории Украины четыре ракетных удара (15 ракет), 45 авиационных ударов (75 КАБ), использовала для поражения 635 дронов-камикадзе.

Кроме того, враг совершил более 3400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.