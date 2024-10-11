Силы обороны Украины уничтожили российский вертолет

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. Генштаб ВСУ отчитался о новых потерях армии РФ, в том числе 1 140 захватчиков и один вертолет врага.
Главные тезисы
- В течение 10 октября украинские защитники отразили более 100 российских штурмов и атак.
- Больше всего столкновений было зафиксировано на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях.
- Российские захватчики произвели более 3400 обстрелов за прошедшие сутки.
Потери армии РФ по состоянию на 11 октября 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 666 340 (+1 140) человек,
танков — 8 953 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 17 800 (+35) ед,
артиллерийских систем — 19 322 (+59) ед,
РСЗО — 1 229 (+4) ед,
средств ПВО — 976 (+3) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16837 (+70),
крылатых ракет — 2619 (+0),
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 26398 (+84) ед,
специальной техники — 3396 (+10).
Ситуация на фронте 10-11 октября — что известно
За прошедшие сутки было зафиксировано 114 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими захватчиками.
Больше всего боев происходит на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях.
10 октября армия РФ нанесла по территории Украины четыре ракетных удара (15 ракет), 45 авиационных ударов (75 КАБ), использовала для поражения 635 дронов-камикадзе.
Кроме того, враг совершил более 3400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Харьковском направлении россияне 4 раза пытались прорваться вперед;
На Купянском направлении враг 12 раз атаковал позиции украинских воинов;
На Лиманском направлении зафиксировано 30 атак армии РФ;
На Северском направлении враг четыре раза в течение дня безуспешно пытался прорвать оборону Украины;
На Краматорском направлении зафиксировано 7 атак противника;
На Торецком направлении россияне также 7 раз устраивали бои с бойцами ВСУ;
На Покровском направлении зафиксировано 18 атак армии РФ;
На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал украинские позиции;
На Времивском направлении Силы обороны Украины отразили 9 штурмов врага;
На Ореховском направлении произошло два боестолкновения;
На Приднепровском направлении произошло 4 штурма врага.
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