Силы обороны Украины уничтожили российский вертолет
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины уничтожили российский вертолет

Генштаб ВСУ
вертолет РФ
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Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. Генштаб ВСУ отчитался о новых потерях армии РФ, в том числе 1 140 захватчиков и один вертолет врага.

Главные тезисы

  • В течение 10 октября украинские защитники отразили более 100 российских штурмов и атак.
  • Больше всего столкновений было зафиксировано на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях.
  • Российские захватчики произвели более 3400 обстрелов за прошедшие сутки.

Потери армии РФ по состоянию на 11 октября 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 666 340 (+1 140) человек,

  • танков — 8 953 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 17 800 (+35) ед,

  • артиллерийских систем — 19 322 (+59) ед,

  • РСЗО — 1 229 (+4) ед,

  • средств ПВО — 976 (+3) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 16837 (+70),

  • крылатых ракет — 2619 (+0),

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 26398 (+84) ед,

  • специальной техники — 3396 (+10).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте 10-11 октября — что известно

За прошедшие сутки было зафиксировано 114 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

Больше всего боев происходит на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях.

10 октября армия РФ нанесла по территории Украины четыре ракетных удара (15 ракет), 45 авиационных ударов (75 КАБ), использовала для поражения 635 дронов-камикадзе.

Кроме того, враг совершил более 3400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

  • На Харьковском направлении россияне 4 раза пытались прорваться вперед;

  • На Купянском направлении враг 12 раз атаковал позиции украинских воинов;

  • На Лиманском направлении зафиксировано 30 атак армии РФ;

  • На Северском направлении враг четыре раза в течение дня безуспешно пытался прорвать оборону Украины;

  • На Краматорском направлении зафиксировано 7 атак противника;

  • На Торецком направлении россияне также 7 раз устраивали бои с бойцами ВСУ;

  • На Покровском направлении зафиксировано 18 атак армии РФ;

  • На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал украинские позиции;

  • На Времивском направлении Силы обороны Украины отразили 9 штурмов врага;

  • На Ореховском направлении произошло два боестолкновения;

  • На Приднепровском направлении произошло 4 штурма врага.

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