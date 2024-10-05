Вступление в НАТО и окончание войны. Что известно о тайном предложении для Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Вступление в НАТО и окончание войны. Что известно о тайном предложении для Украины

Зеленский
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Источник:  Financial Times

Как удалось узнать изданию Financial Times, в западных политических кругах все чаще обсуждается сценарий, согласно которому Украина получит гарантии вступления в НАТО, однако откажется продолжать вести войну с РФ, чтобы деоккупировать свои территории. Команда Владимира Зеленского отвергает такую идею.

Главные тезисы

  • Команда Владимира Зеленского не собирается останавливать войну за оккупированные Россией территории.
  • Запад рассматривает сценарий оставления определенной части оккупированных территорий под контролем РФ для завершения войны.
  • "Западногерманская модель" для Украины обсуждается уже более полутора лет.

Запад хочет скорейшего завершения войны

Журналисты объясняют, что Украина может получить долгожданные гарантии безопасности, однако для этого Киеву нужно согласиться с тем, что Москва сохранит де-факто, но не де-юре контроль над оккупированной территорией.

Что важно понимать, команда украинского лидера Владимира Зеленского не собирается признавать суверенитет России над оккупированными территориями.

Запад также отдает себе отчет в том, что это может спровоцировать новую волну российской агрессии и стать серьезным ударом для международной стабильности.

Предусматривается "молчаливое согласие" на то, что эти земли нужно будет возвращать как-то в будущем дипломатическими путями. Уступка землей для получения членства в НАТО может быть единственной игрой в городе, как сказал один западный дипломат, но для украинцев это остается табу, по крайней мере публично, отмечает издание.

"Западногерманская модель" для Украины обсуждается уже давно

Как известно, Западная Германия находилась в НАТО с 1955 года, хотя Восточная Германия оставалась под контролем Москвы до 1989 года.

По словам журналистов, на Западе дискуссии по поводу такого сценария для Украины продолжаются уже около полутора лет.

Об этой идее уже упоминали бывший спецпредставитель США в Украине Курт Уолкер, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и действующий президент Чехии Петер Павел.

Я не думаю, что полное возобновление контроля над всей территорией является обязательным условием. Если будет демаркация, даже административная граница, то мы можем считать [это] временным и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет в то время контролировать, — заявил президент Чехии недавно.

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