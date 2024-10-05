Вступление в НАТО и окончание войны. Что известно о тайном предложении для Украины

Как удалось узнать изданию Financial Times, в западных политических кругах все чаще обсуждается сценарий, согласно которому Украина получит гарантии вступления в НАТО, однако откажется продолжать вести войну с РФ, чтобы деоккупировать свои территории. Команда Владимира Зеленского отвергает такую идею.

Запад хочет скорейшего завершения войны

Журналисты объясняют, что Украина может получить долгожданные гарантии безопасности, однако для этого Киеву нужно согласиться с тем, что Москва сохранит де-факто, но не де-юре контроль над оккупированной территорией.

Что важно понимать, команда украинского лидера Владимира Зеленского не собирается признавать суверенитет России над оккупированными территориями.

Запад также отдает себе отчет в том, что это может спровоцировать новую волну российской агрессии и стать серьезным ударом для международной стабильности.

Предусматривается "молчаливое согласие" на то, что эти земли нужно будет возвращать как-то в будущем дипломатическими путями. Уступка землей для получения членства в НАТО может быть единственной игрой в городе, как сказал один западный дипломат, но для украинцев это остается табу, по крайней мере публично, отмечает издание. Поделиться

"Западногерманская модель" для Украины обсуждается уже давно

Как известно, Западная Германия находилась в НАТО с 1955 года, хотя Восточная Германия оставалась под контролем Москвы до 1989 года.

По словам журналистов, на Западе дискуссии по поводу такого сценария для Украины продолжаются уже около полутора лет.

Об этой идее уже упоминали бывший спецпредставитель США в Украине Курт Уолкер, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и действующий президент Чехии Петер Павел.