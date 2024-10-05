Украина выбрала очень хитрую стратегию для разгрома РФ

Издание The New York Times пришло к выводу, что Украина перешла к стратегии медленного отступления, которая поможет истощить российскую армию и нанести ей окончательное поражение.
Главные тезисы
- Украинская стратегия медленного отступления направлена на истощение русской армии и нанесение ей окончательного поражения.
- Украинское командование бережет жизни своих солдат, а армии РФ плевать на потери в живой силе.
Отступление — это еще не поражение
Никто не может отрицать тот факт, что украинские силы сражаются в условиях значительного численного преимущества врага.
На этом фоне Силам обороны Украины приходится принимать решения, позволяющие обхитрить врага.
Именно поэтому ВСУ не просто крайне медленно отступают, но и делают все возможное, чтобы армия РФ понесла максимальные потери в ходе своего наступления.
Более того, украинское командование бережет жизни своих солдат, тогда как россияне регулярно продолжают проводить "мясные штурмы".
Украине нужны не руины городов, а живые воины и окончательное поражение РФ
С комментарием на этот счет выступил аналитик правительственного Института стратегических исследований Украины Николай Белесков.
По его словам, уступая агрессору по всем видам военных ресурсов и вооружений, Украина вынуждена "обменивать территорию на российские потери".
Эксперт также подчеркнул, что цель заключается в том, чтобы отступить из города, на который нацелился агрессор, после того, как россияне понесут максимальные потери в попытке его захватить.
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