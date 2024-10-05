Украина выбрала очень хитрую стратегию для разгрома РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина выбрала очень хитрую стратегию для разгрома РФ

ВСУ
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Источник:  The New York Times

Издание The New York Times пришло к выводу, что Украина перешла к стратегии медленного отступления, которая поможет истощить российскую армию и нанести ей окончательное поражение.

Главные тезисы

  • Украинская стратегия медленного отступления направлена на истощение русской армии и нанесение ей окончательного поражения.
  • Украинское командование бережет жизни своих солдат, а армии РФ плевать на потери в живой силе.

Отступление — это еще не поражение

Никто не может отрицать тот факт, что украинские силы сражаются в условиях значительного численного преимущества врага.

На этом фоне Силам обороны Украины приходится принимать решения, позволяющие обхитрить врага.

Именно поэтому ВСУ не просто крайне медленно отступают, но и делают все возможное, чтобы армия РФ понесла максимальные потери в ходе своего наступления.

Более того, украинское командование бережет жизни своих солдат, тогда как россияне регулярно продолжают проводить "мясные штурмы".

Хотя для внешних наблюдателей медленное отступление Украины может показаться окончательным поворотом к военному поражению, украинские командиры и военные эксперты отрицают это. По их словам, сейчас на фронте идет борьба, целью которой является не территориальные достижения, а истощение врага с целью сломать его способность к продолжению войны, — пишет издание.

Украине нужны не руины городов, а живые воины и окончательное поражение РФ

С комментарием на этот счет выступил аналитик правительственного Института стратегических исследований Украины Николай Белесков.

По его словам, уступая агрессору по всем видам военных ресурсов и вооружений, Украина вынуждена "обменивать территорию на российские потери".

Эксперт также подчеркнул, что цель заключается в том, чтобы отступить из города, на который нацелился агрессор, после того, как россияне понесут максимальные потери в попытке его захватить.

Эта война не будет зависеть от того, кто контролирует Угледар или другие тактические прифронтовые города. Речь идет о том, сколько войск россияне потеряли, пытаясь захватить Угледар, по сравнению с потерями, которые понесли украинцы, пытаясь его удержать, — сказал военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади.

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