Украина выдвинула трибуналу в Гааге четкое требование касательно Крымского моста

Украинские власти требуют у Арбитражного трибунала в Гааге, рассматривающего дело о нарушении Россией Морской конвенции ООН, обязать РФ демонтировать незаконно построенный Крымский мост.

Крымский мост должен быть демонтирован

Безапелляционное требование озвучила заместительница Агента Украины Оксана Золотарева.

По ее словам, демонтаж моста остается единственным способом восстановления прохода для судов всех стран, использовавших пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем.

Оксана Золотарева также в очередной раз напомнила, что страна-агрессорка незаконно построила этот мост, и теперь она должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом.

Россия должна сделать это в соответствии с другими обязательствами UNCLOS (Конвенции ООН по морскому праву) по защите морской окружающей среды и подводного культурного наследия… Мы просим этот трибунал сказать России: "Хватит". Мы просим вас воплотить замысел Конвенции по морскому праву. Мы просим вас соблюдать правовые нормы Мирового океана, разработанные для защиты общих интересов всего человечества, — сказала Золотарева. Поделиться

Россия должна также предоставить гарантии Украине

Как отмечает Золотарева, также очень важно приказать России предоставить гарантии, что она не повторит своих нарушений в будущем.

Она подчеркнула, что страна-агрессорка должна убрать последствия своих незаконных действий, аннулировав свою регистрацию украинских буровых установок, которые она незаконно захватила и чей флаг изменила.

Необходимо приказать России провести соответствующие исследования по влиянию российских строительных проектов в Керченском проливе на окружающую среду. Поделиться

Кроме того, важно добиться от Кремля принять меры по устранению экологического ущерба, причиненного этими проектами, и для изучения продолжающихся рисков нанесения экологического вреда.