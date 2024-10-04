Украина выдвинула трибуналу в Гааге четкое требование касательно Крымского моста

Украинские власти требуют у Арбитражного трибунала в Гааге, рассматривающего дело о нарушении Россией Морской конвенции ООН, обязать РФ демонтировать незаконно построенный Крымский мост.
Главные тезисы
- Демонтаж моста является единственным способом восстановления прохода судов всех стран через Керченский пролив.
- Украина также требует от России гарантии невмешательства в будущем.
- Необходимо провести исследование влияния российских строительных проектов в Керченском проливе на морскую окружающую среду и устранить экологический ущерб.
Крымский мост должен быть демонтирован
Безапелляционное требование озвучила заместительница Агента Украины Оксана Золотарева.
По ее словам, демонтаж моста остается единственным способом восстановления прохода для судов всех стран, использовавших пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем.
Оксана Золотарева также в очередной раз напомнила, что страна-агрессорка незаконно построила этот мост, и теперь она должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом.
Россия должна также предоставить гарантии Украине
Как отмечает Золотарева, также очень важно приказать России предоставить гарантии, что она не повторит своих нарушений в будущем.
Она подчеркнула, что страна-агрессорка должна убрать последствия своих незаконных действий, аннулировав свою регистрацию украинских буровых установок, которые она незаконно захватила и чей флаг изменила.
Кроме того, важно добиться от Кремля принять меры по устранению экологического ущерба, причиненного этими проектами, и для изучения продолжающихся рисков нанесения экологического вреда.
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