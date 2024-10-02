РФ активно готовится к предстоящей атаке на Крымский мост — что происходит

Оккупанты РФ готовятся к возможному массированному удару по Крымскому мосту. В частности, в районе переправы они разместили две системы ПВО "Панцирь" и другие оборонные средства.
Главные тезисы
- Российская Федерация активно укрепляет оборону вокруг Крымского моста перед возможной атакой со стороны Украины.
- Спутниковые снимки показывают увеличение количества барж и размещение систем ПВО “Панцирь” у моста.
- Украина планирует атаковать мост в течение 2024 года и может использовать дальнобойные ракеты ATACMS для его уничтожения.
Как россияне пытаются защитить Крымский мост
Как можно увидеть на новых спутниковых снимках, россияне активно укрепляют оборонительные сооружения вокруг моста.
До июня защитные меры были усилены дополнительными баржами и боновыми заграждениями, установленными вдоль моста.
Однако, по данным новых спутниковых снимков от 29 сентября, количество барж значительно возросло, а также отмечены две системы ПВО "Панцирь" у моста.
ГУР намерен уничтожить Крымский мост
По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, незаконно построенный Крымский мост остается одной из главных целей для Украины в войне против РФ.
Он также добавил, что враг делает все возможное, чтобы защитить мост он новой атаки, однако разведка и другие украинские профильные ведомства готовят операцию по его уничтожению.
Согласно данным иностранных журналистов, Украина может повторно атаковать Крымский мост в течение 2024 года.
Журналисты также предположили, что для уничтожения моста Украина может использовать дальнобойные ракеты ATACMS.
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