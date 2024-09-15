Как россияне собственноручно уничтожают Крымский мост — ответ ВМС ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации

Как россияне собственноручно уничтожают Крымский мост — ответ ВМС ВСУ

Как россияне собственноручно уничтожают Крымский мост — ответ ВМС ВСУ
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Источник:  Эспрессо

Армия РФ самостоятельно разрушает Крымский мост перевозкой военной техники. В то же время оккупанты не планируют ремонтировать мост.

Главные тезисы

  • Россияне перегружают Крымский мост военной техникой, что ведет к его разрушению, утверждают ВМС ВСУ.
  • Украинские военные планируют операцию по уничтожению Крымского моста, незаконно построенного Россией.
  • Украина может использовать дальнобойные ракеты ATACMS для атаки на Крымский мост в 2024 году, согласно данным иностранных журналистов.
  • Украинская разведка и другие спецслужбы готовятся к операции по уничтожению Крымского моста, который остается главной целью войны против РФ.
  • Незаконно построенный Крымский мост остается объектом повторных атак со стороны украинских военных, несмотря на усиленную охрану и защиту сооружения.

Какая ситуация с Крымским мостом сейчас

Как рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, Крымский мост начнет еще больше разрушаться, ведь россиянам с помощью сооружения нужно увеличить логистическую нагрузку.

Сейчас у россиян не очень большой выбор по логистике в оккупированном Крыму. Паромы не работают. Когда заработают — непонятно. Один паром стоит на якоре, а другой ждет в ремонте. Потому выбора у них много нет. Верифицированной информации, что россияне запустили железную дорогу временно оккупированными территориями в Крым, пока тоже нет. Именно поэтому на Крымский мост будет увеличиваться логистическая нагрузка. Это процесс, которого не избежать, — объяснил военнослужащий Дмитрий Плетенчук.

Плетенчук также отметил, что Крымский мост сейчас нуждается в ремонте, а из-за увеличения логистической нагрузки он начнет разрушаться еще сильнее.

Россияне вынуждены будут увеличить перевозку по Крымскому мосту. У них нет выбора и они этого не уйдут. Соответственно, Крымский мост из-за этих нагрузок начнет еще больше сыпаться, — заверил представитель ВМС ВСУ.

ГУР намерен уничтожить Крымский мост

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, незаконно построенный Крымский мост остается одной из главных целей для Украины в войне против РФ.

Он также добавил, что враг делает все возможное, чтобы защитить мост он новой атаки, однако разведка и другие украинские профильные ведомства готовят операцию по его уничтожению.

Согласно данным иностранных журналистов, Украина может повторно атаковать Крымский мост в течение 2024 года.

Целью остается Крымский мост. Мост усиленно охраняют и ограждают. Но все над этим работают, — подчеркнул Буданов.

Журналисты также предположили, что для уничтожения моста Украина может использовать дальнобойные ракеты ATACMS.

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