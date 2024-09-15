Как россияне собственноручно уничтожают Крымский мост — ответ ВМС ВСУ

Армия РФ самостоятельно разрушает Крымский мост перевозкой военной техники. В то же время оккупанты не планируют ремонтировать мост.
Главные тезисы
- Россияне перегружают Крымский мост военной техникой, что ведет к его разрушению, утверждают ВМС ВСУ.
- Украинские военные планируют операцию по уничтожению Крымского моста, незаконно построенного Россией.
- Украина может использовать дальнобойные ракеты ATACMS для атаки на Крымский мост в 2024 году, согласно данным иностранных журналистов.
- Украинская разведка и другие спецслужбы готовятся к операции по уничтожению Крымского моста, который остается главной целью войны против РФ.
- Незаконно построенный Крымский мост остается объектом повторных атак со стороны украинских военных, несмотря на усиленную охрану и защиту сооружения.
Какая ситуация с Крымским мостом сейчас
Как рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, Крымский мост начнет еще больше разрушаться, ведь россиянам с помощью сооружения нужно увеличить логистическую нагрузку.
Плетенчук также отметил, что Крымский мост сейчас нуждается в ремонте, а из-за увеличения логистической нагрузки он начнет разрушаться еще сильнее.
ГУР намерен уничтожить Крымский мост
По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, незаконно построенный Крымский мост остается одной из главных целей для Украины в войне против РФ.
Он также добавил, что враг делает все возможное, чтобы защитить мост он новой атаки, однако разведка и другие украинские профильные ведомства готовят операцию по его уничтожению.
Согласно данным иностранных журналистов, Украина может повторно атаковать Крымский мост в течение 2024 года.
Журналисты также предположили, что для уничтожения моста Украина может использовать дальнобойные ракеты ATACMS.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-