Как россияне собственноручно уничтожают Крымский мост — ответ ВМС ВСУ

Армия РФ самостоятельно разрушает Крымский мост перевозкой военной техники. В то же время оккупанты не планируют ремонтировать мост.

Какая ситуация с Крымским мостом сейчас

Как рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, Крымский мост начнет еще больше разрушаться, ведь россиянам с помощью сооружения нужно увеличить логистическую нагрузку.

Сейчас у россиян не очень большой выбор по логистике в оккупированном Крыму. Паромы не работают. Когда заработают — непонятно. Один паром стоит на якоре, а другой ждет в ремонте. Потому выбора у них много нет. Верифицированной информации, что россияне запустили железную дорогу временно оккупированными территориями в Крым, пока тоже нет. Именно поэтому на Крымский мост будет увеличиваться логистическая нагрузка. Это процесс, которого не избежать, — объяснил военнослужащий Дмитрий Плетенчук. Поделиться

Плетенчук также отметил, что Крымский мост сейчас нуждается в ремонте, а из-за увеличения логистической нагрузки он начнет разрушаться еще сильнее.

Россияне вынуждены будут увеличить перевозку по Крымскому мосту. У них нет выбора и они этого не уйдут. Соответственно, Крымский мост из-за этих нагрузок начнет еще больше сыпаться, — заверил представитель ВМС ВСУ. Поделиться

ГУР намерен уничтожить Крымский мост

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, незаконно построенный Крымский мост остается одной из главных целей для Украины в войне против РФ.

Он также добавил, что враг делает все возможное, чтобы защитить мост он новой атаки, однако разведка и другие украинские профильные ведомства готовят операцию по его уничтожению.

Согласно данным иностранных журналистов, Украина может повторно атаковать Крымский мост в течение 2024 года.

Целью остается Крымский мост. Мост усиленно охраняют и ограждают. Но все над этим работают, — подчеркнул Буданов. Поделиться

Журналисты также предположили, что для уничтожения моста Украина может использовать дальнобойные ракеты ATACMS.