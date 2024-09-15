Як росіяни власноруч знищують Кримський міст — відповідь ВМС ЗСУ

Яка ситуація з Кримським мостом наразі

Як розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, Кримський міст почне ще більше руйнуватись, адже росіянам за допомогою споруди потрібно збільшити логістичне навантаження.

Зараз в росіян не дуже великий вибір щодо логістики в окупований Крим. Пороми не працюють. Коли запрацюють — не зрозуміло. Один паром стоїть на якорі, а інший чекає в ремонті. Тому вибору в них багато немає. Верифікованої інформації, що росіяни запустили залізницю тимчасово окупованими територіями до Криму наразі теж немає. Саме тому на Кримський міст буде збільшуватись логістичне навантаження. Це процес, якого не уникнути, — пояснив військовослужбовець Дмитро Плетенчук. Поширити

Плетенчук також зазначив, що Кримський міст наразі потребує ремонту, а через збільшення логістичного навантаження він почне руйнуватися ще сильніше.

Росіяни змушені будуть збільшити перевезення Кримським мостом. В них немає вибору й вони цього не уникнуть. Відповідно, Кримський міст через ці навантаження почне ще більше сипатись, — запевнив речник ВМС ЗСУ. Поширити

ГУР має намір знищити Кримський міст

За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, незаконно побудований Кримський міст залишається однією з головних цілей для України у війні проти РФ.

Він також додав, наразі ворог робить все можливе, щоб захистити міст він нової атаки, однак розвідка та інші українські профільні відомства готують операцію з його знищення.

Згідно з даними іноземних журналістів, Україна може повторно атакувати Кримський міст протягом 2024 року.

Метою залишається Кримський міст. Міст посилено охороняють і захищають. Але всі над цим працюють, — підкреслив Буданов. Поширити

Журналісти також припустили, що для знищення мосту Україна може використати далекобійні ракети ATACMS.