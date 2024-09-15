Як росіяни власноруч знищують Кримський міст — відповідь ВМС ЗСУ

Армія РФ самостійно руйнує Кримський міст перевезенням військової техніки. Водночас окупанти не планують ремонтувати міст.
Головні тези:
- Росіяни активно перевозять військову техніку через Кримський міст, що спричиняє його руйнування внаслідок збільшення логістичного навантаження.
- Українська розвідка готує операцію знищення Кримського мосту, який залишається головною метою та об'єктивом війни проти РФ.
- Прогнозується, що Україна може використати далекобійні ракети ATACMS для атаки на Кримський міст у 2024 році з метою знищення споруди.
- Збільшення логістичного навантаження на міст прискорює його руйнування та обмежує можливість ремонту, що підтверджено ВМС ЗСУ.
- Кримський міст залишається об'єктивом військового стратегічного значення, який обговорюється як одна з головних цілей українських військових сил та розвідки.
Яка ситуація з Кримським мостом наразі
Як розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, Кримський міст почне ще більше руйнуватись, адже росіянам за допомогою споруди потрібно збільшити логістичне навантаження.
Плетенчук також зазначив, що Кримський міст наразі потребує ремонту, а через збільшення логістичного навантаження він почне руйнуватися ще сильніше.
ГУР має намір знищити Кримський міст
За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, незаконно побудований Кримський міст залишається однією з головних цілей для України у війні проти РФ.
Він також додав, наразі ворог робить все можливе, щоб захистити міст він нової атаки, однак розвідка та інші українські профільні відомства готують операцію з його знищення.
Згідно з даними іноземних журналістів, Україна може повторно атакувати Кримський міст протягом 2024 року.
Журналісти також припустили, що для знищення мосту Україна може використати далекобійні ракети ATACMS.
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