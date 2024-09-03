За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, окупаційна армія РФ завозить на територію окупованого Криму величезну кількість систем ППО і водночас зводить “загадкову споруду” поряд із незаконно збудованим Кримським мостом.
Головні тези:
- Російська окупаційна армія активно будує загадкову споруду поряд із Кримським мостом, завозить системи ППО та використовує півострів для відновлення підрозділів.
- Використання різних систем ППО, включаючи С-300, С-400 і навіть С-500, свідчить про серйозні зусилля РФ у забезпеченні безпеки в Криму.
- Існує припущення, що росіяни можуть будувати загорожі біля мосту для захисту від штормів, але час на це обмежений через погодні умови.
- Діяльність РФ в Криму є ключовою для них, оскільки саме тут почалася російська агресія проти України.
- Плетенчук з ВМС ЗСУ підкреслює, що будівництво невідомої споруди біля Кримського мосту залишає багато питань і потенційно може вплинути на безпеку регіону.
Що відомо про діяльність російських окупантів в районі Кримського мосту
За його словами, країна-агресорка перетворила окупований півострів на базу для південного угруповання своєї злочинної армії.
Тут командування російських окупантів проводить відновлення підрозділів, які зазнали втрат внаслідок розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.
Окрім цього на території окупованого Криму проводяться різного роду навчання.
Плетенчук підкреслив, що наразі Росія перекинула до Криму всі наявні у запасі системи ППО.
З якою метою РФ може будувати додаткову споруду поблизу Кримського мосту
Існує думка, що, можливо ці загорожі окупанти будують, щоб захистити міст від штормів.
Водночас, за словами Плетенчука, сезон штормів вже наближається, тому ймовірність того, що загарбники встигнуть добудує ці споруди до його початку в цьому році — дуже низька.
Так саме, за словами речника, постає питання: чи витримає ця конструкція погодні умови, які наступні пів року — з середини осені — будуть мати місце саме в Керченській протоці.
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