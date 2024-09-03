За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, окупаційна армія РФ завозить на територію окупованого Криму величезну кількість систем ППО і водночас зводить “загадкову споруду” поряд із незаконно збудованим Кримським мостом.

Що відомо про діяльність російських окупантів в районі Кримського мосту

Півострів нашпигований системами ППО максимально можливо. Тому що він має для окупантів не тільки прагматичний сенс, а й символічний. Вони сакралізували, як Кримський міст, так і сам Крим. Фактично російська агресія в Україні почалася з Криму. І для них це ключова локація, — пояснює Плетенчук. Поширити

За його словами, країна-агресорка перетворила окупований півострів на базу для південного угруповання своєї злочинної армії.

Тут командування російських окупантів проводить відновлення підрозділів, які зазнали втрат внаслідок розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Окрім цього на території окупованого Криму проводяться різного роду навчання.

Плетенчук підкреслив, що наразі Росія перекинула до Криму всі наявні у запасі системи ППО.

Кримський міст

Сьогодні на півострові росіяни використовують усі наявні в запасі системи ППО різного радіуса дії. Мова і про системи С-300, С-400, і навіть С-500. Наразі немає інформації щодо загадкової споруди, яку будують росіяни біля Кримського мосту. Це може бути захисна чи технічна споруда, або ж перехід, — підкреслив речник ВМС ЗСУ. Поширити

З якою метою РФ може будувати додаткову споруду поблизу Кримського мосту

Існує думка, що, можливо ці загорожі окупанти будують, щоб захистити міст від штормів.

Водночас, за словами Плетенчука, сезон штормів вже наближається, тому ймовірність того, що загарбники встигнуть добудує ці споруди до його початку в цьому році — дуже низька.

Так саме, за словами речника, постає питання: чи витримає ця конструкція погодні умови, які наступні пів року — з середини осені — будуть мати місце саме в Керченській протоці.