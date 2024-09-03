Що відбувається в районі Кримського мосту ― відповідь ВМС ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Що відбувається в районі Кримського мосту ― відповідь ВМС ЗСУ

Кримський міст
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, окупаційна армія РФ завозить на територію окупованого Криму величезну кількість систем ППО і водночас зводить “загадкову споруду” поряд із незаконно збудованим Кримським мостом. 

Головні тези:

  • Російська окупаційна армія активно будує загадкову споруду поряд із Кримським мостом, завозить системи ППО та використовує півострів для відновлення підрозділів.
  • Використання різних систем ППО, включаючи С-300, С-400 і навіть С-500, свідчить про серйозні зусилля РФ у забезпеченні безпеки в Криму.
  • Існує припущення, що росіяни можуть будувати загорожі біля мосту для захисту від штормів, але час на це обмежений через погодні умови.
  • Діяльність РФ в Криму є ключовою для них, оскільки саме тут почалася російська агресія проти України.
  • Плетенчук з ВМС ЗСУ підкреслює, що будівництво невідомої споруди біля Кримського мосту залишає багато питань і потенційно може вплинути на безпеку регіону.

Що відомо про діяльність російських окупантів в районі Кримського мосту

Півострів нашпигований системами ППО максимально можливо. Тому що він має для окупантів не тільки прагматичний сенс, а й символічний. Вони сакралізували, як Кримський міст, так і сам Крим. Фактично російська агресія в Україні почалася з Криму. І для них це ключова локація, — пояснює Плетенчук.

За його словами, країна-агресорка перетворила окупований півострів на базу для південного угруповання своєї злочинної армії.

Тут командування російських окупантів проводить відновлення підрозділів, які зазнали втрат внаслідок розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Окрім цього на території окупованого Криму проводяться різного роду навчання.

Плетенчук підкреслив, що наразі Росія перекинула до Криму всі наявні у запасі системи ППО.

РФ веде загадкове будівництво поблизу Кримського мосту
Кримський міст

Сьогодні на півострові росіяни використовують усі наявні в запасі системи ППО різного радіуса дії. Мова і про системи С-300, С-400, і навіть С-500. Наразі немає інформації щодо загадкової споруди, яку будують росіяни біля Кримського мосту. Це може бути захисна чи технічна споруда, або ж перехід, — підкреслив речник ВМС ЗСУ.

З якою метою РФ може будувати додаткову споруду поблизу Кримського мосту

Існує думка, що, можливо ці загорожі окупанти будують, щоб захистити міст від штормів.

Водночас, за словами Плетенчука, сезон штормів вже наближається, тому ймовірність того, що загарбники встигнуть добудує ці споруди до його початку в цьому році — дуже низька.

Так саме, за словами речника, постає питання: чи витримає ця конструкція погодні умови, які наступні пів року — з середини осені — будуть мати місце саме в Керченській протоці.

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