За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, загадкова споруда, яку за інформацією моніторингових каналів, російські окупанти облаштовують поблизу Кримського мосту, може бути додатковим, резервним шляхопроводом.

Що відомо про будівництво російськими окупантами ще однієї переправи поблизу Кримського мосту

Насправді трошки викликає подив взагалі спорудження цього об’єкту. Можливо вони збираються частково продублювати Кримський міст – поки це лише припущення, - підкреслив Плетенчук. Поширити

За його словами, загадкова споруда, яку будують російські окупанти поблизу Кримського мосту, не є фундаментальною, а сам незаконно побудований Кримський міст весь час перебуває під загрозою ударів.

При цьому треба врахувати наближення сезону штормів, певні погодні умови в Керченській протоці, які починаються зазвичай з середини осені.

Будівництво поряд із Кримським мостом

Насправді питань у нас більше ніж відповідей щодо призначення цієї чергової незаконної прибудови, - додає Плетенчук. Поширити

Він пояснив, що росіяни не можуть повноцінно використовувати Кримський міст.

Зокрема, залізницю, яка проходить мостом, вони не можуть досі використовувати після минулорічних ударів ЗСУ по Кримському мосту.

Якщо автомобільну частину вони міняли після пошкоджень – це було відносно не складно, то з залізницею – ситуація складніше. А безпекова частина це те, що в разі повітряної тривоги, будь-яких загроз, міст перекривається. Та сам спосіб контролю та пропуску через міст додає досить багато дискомфорту у відпочинок нелегальних туристів… У будь-якому разі постійно триває робота та в якийсь момент цей об’єкт припинить своє існування, - наголошує речник ВМС ЗСУ. Поширити

Плетенчук зазначив, що російські окупанти розмістили щонаймеше 2 бонові загородження в районі Кримського мосту.

Що відомо про ситуацію у Чорному та Азовському морях

Речник ВМС ЗСУ додав, що ситуація в акваторії Чорного та Азовського морів залишається стабільною.

Боєздатні кораблі Чорноморського флоту перебувають в пункті базування "Новоросійськ".

Більша частина Чорного моря, яка звільнена від росіян, залишається сірою зоною – попри те, що там відсутня корабельне-катерна складова противника, його авіація там продовжує працювати. Наприклад, на західному та південному узбережжю Криму досі у повітрі домінує ворожа авіація. Це тимчасове явище, але ситуація теж стала, - наголошує Плетенчук. Поширити

Він уточнив, що північна частина Криму та у районі південної материкової частини півострова активно діє розвідувальна авіація РФ.

Окрім того, представник ВМС ЗСУ розповів про ситуацію на Кінбурнській косі.

Там невелика кількість населених пунктів, вони розкидані по косі, там кілька локацій "в одну вулицю". Звісно вони намагаються використовувати всю наявну цивільну інфраструктуру, - пояснює речник ВМС ЗСУ. Поширити