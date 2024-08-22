За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, загадкова споруда, яку за інформацією моніторингових каналів, російські окупанти облаштовують поблизу Кримського мосту, може бути додатковим, резервним шляхопроводом.
Головні тези:
- Російські окупанти будують загадковий об'єкт поряд із Кримським мостом, можливо як резервний шляхопровід.
- Будівництво цієї незаконної споруди не знімає загрози ударів по Кримському мосту.
- Ситуація в акваторіях Чорного та Азовського морів залишається напруженою, з розвідувальною діяльністю та авіаційними загрозами.
- Кінбурнська коса є важливим об'єктом, контроль над нею дозволяє домінувати над Дніпровсько-Бузьким лиманом та портами Миколаївщини.
- Розміщення бонових загороджень біля Кримського мосту свідчить про збільшення військової присутності в цьому регіоні.
Що відомо про будівництво російськими окупантами ще однієї переправи поблизу Кримського мосту
За його словами, загадкова споруда, яку будують російські окупанти поблизу Кримського мосту, не є фундаментальною, а сам незаконно побудований Кримський міст весь час перебуває під загрозою ударів.
При цьому треба врахувати наближення сезону штормів, певні погодні умови в Керченській протоці, які починаються зазвичай з середини осені.
Він пояснив, що росіяни не можуть повноцінно використовувати Кримський міст.
Зокрема, залізницю, яка проходить мостом, вони не можуть досі використовувати після минулорічних ударів ЗСУ по Кримському мосту.
Плетенчук зазначив, що російські окупанти розмістили щонаймеше 2 бонові загородження в районі Кримського мосту.
Що відомо про ситуацію у Чорному та Азовському морях
Речник ВМС ЗСУ додав, що ситуація в акваторії Чорного та Азовського морів залишається стабільною.
Боєздатні кораблі Чорноморського флоту перебувають в пункті базування "Новоросійськ".
Він уточнив, що північна частина Криму та у районі південної материкової частини півострова активно діє розвідувальна авіація РФ.
Окрім того, представник ВМС ЗСУ розповів про ситуацію на Кінбурнській косі.
Ця коса - дуже важливий об’єкт, як для ЗСУ, так й для ворога. З неї можна контролювати Дніпровсько-Бузький лиман та виходи з портів Миколаївщини. Також ворог з коси завдає ударів по південній частині Миколаєва та Херсонщині.
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